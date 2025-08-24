Ελληνικά Canadair επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία
ΕΛΛΑΔΑ
Canadair Πορτογαλία Φωτιά Πυρκαγιά

Ελληνικά Canadair επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία

Το αίτημα των Ιβήρων είναι το δεύτερο στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ελληνικά Canadair επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία
18 ΣΧΟΛΙΑ
Στις πυρκαγιές της Πορτογαλίας επιχειρούν από χθες δύο ελληνικά Canadair.

Τα δύο πυροσβεστικά Cl 415 με τους πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασαν στην Ιβηρική χθες το μεσημέρι και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, 60 μιλια βόρεια του αεροδρομίου Μόντε Ρεαλ σε υψόμετρο 7000 ποδιών.

Πρόκειται για μια δύσκολη, βραχώδη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δέντρα και με 4 ενεργά μέτωπα.

Το αίτημα της Πορτογαλίας είναι το δεύτερο στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς απο χθες επιχειρούν και στην περιοχή Genestoso, Asturias της Ισπανίας, 20 Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.
Ελληνικά Canadair επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία
Ελληνικά Canadair επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία
Ελληνικά Canadair επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία


Ειδήσεις σήμερα:

Στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία

Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών

Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης