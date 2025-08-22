ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Βόλος: 6χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο - Ήταν σε μηχανάκι με τον πατέρα και τη μητέρα του
Ένα 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε με την μητέρα του και οδηγούσε ο πατέρας του, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή του Φυτόκου  στη Νέα Ιωνία Βόλου

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, το όχημα εξετράπη της πορείας του και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Οι δυο γονείς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, όμως το 6χρονο παιδί τους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Νοσοκομείο του Βόλου, αλλά κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου λειτουργεί οργανωμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Με πληροφορίες από gegonota.news
