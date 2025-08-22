bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Βόλος: 6χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο - Ήταν σε μηχανάκι με τον πατέρα και τη μητέρα του
Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο πατέρας του 6χρονου που οδηγούσε το δίκυκλο έχασε τον έλεγχό του και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα
Ένα 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε με την μητέρα του και οδηγούσε ο πατέρας του, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή του Φυτόκου στη Νέα Ιωνία Βόλου
Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, το όχημα εξετράπη της πορείας του και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα.
Οι δυο γονείς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, όμως το 6χρονο παιδί τους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Νοσοκομείο του Βόλου, αλλά κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου λειτουργεί οργανωμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.
Με πληροφορίες από gegonota.news
