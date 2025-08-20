Συνελήφθη οδηγός μηχανής που οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο στην Αχαΐα
Από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, κατηγορούμενος για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς οδηγώντας μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας και τραυματίστηκε. Από τον τροχονομικό έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια μέθης και στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ο κατηγορούμενος διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
