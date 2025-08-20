Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τέσσερις συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού - Κατασχέθηκαν μαχαίρια, κινητα και ναρκωτικά
Εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης
Σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών. Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
