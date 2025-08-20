ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα
ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος βρέθηκαν στο επίκεντρο

Και τον Αύγουστο, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σαρώνουν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποιώντας εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ουζερί), χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ – πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας (ομπρέλες, καθίσματα). Κοινός παρονομαστής; Η μη έκδοση αποδείξεων.

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης καο της επιβολής προστίμων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τος επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει - με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα - αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Οι εντατικοί έλεγχοι συνεχίζονται πανελλαδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά – προς όφελος τόσο των συνεπών επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών.



