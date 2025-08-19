Η στιγμή που αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στον Πλατανιά Χανίων και τον πέταξε μακριά – Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Τροχαίο Πλατανιάς

Η στιγμή που αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στον Πλατανιά Χανίων και τον πέταξε μακριά – Δείτε βίντεο

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο των Χανίων με ορθοπεδικά τραύματα

Η στιγμή που αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στον Πλατανιά Χανίων και τον πέταξε μακριά – Δείτε βίντεο
16 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που έγινε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό.

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το zarpanews.gr φαίνεται ο άνδρας που περπατούσε στον Πλατανιά

Τροχαίο με παράσυρση στον Πλατανιά


Ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από το διερχόμενο αυτοκίνητο που τον πέταξε σε μεγάλη απόσταση.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ορθοπεδικά τραύματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρχισε η κατασκευή των ελληνικών Canadair 515 που θα σβήνουν φωτιές και τη νύχτα - Τέλη του 2027 έρχεται το πρώτο

Κεφαλονιά: Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου, η λαοθάλασσα πιστών και το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο»

Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» - Δείτε φωτογραφίες
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης