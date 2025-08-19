Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Η στιγμή που αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στον Πλατανιά Χανίων και τον πέταξε μακριά – Δείτε βίντεο
Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο των Χανίων με ορθοπεδικά τραύματα
Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που έγινε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό.
Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το zarpanews.gr φαίνεται ο άνδρας που περπατούσε στον Πλατανιά
Ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από το διερχόμενο αυτοκίνητο που τον πέταξε σε μεγάλη απόσταση.
Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ορθοπεδικά τραύματα.
