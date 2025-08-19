Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι ελαφροχέρηδες – Έκλεψαν 10 μηχανές με κλειδιά πασπαρτού
Ένας 17χρονος Έλληνας και ένας 16χρονος Αλβανός συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Συνολικά δέκα μοτοσικλέτες κατηγορούνται ότι έκλεψαν δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη μόνο το φετινό καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας -μεταξύ άλλων- κλειδιά πασπαρτού.
Πρόκειται για έναν 17χρονο Έλληνα και έναν 16χρονο συνεργό του, αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι έπεσαν τελικά στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. όταν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν Ι.Χ. φορτηγό από την περιοχή της Σταυρούπολης και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω.
Μετά τη σύλληψή τους, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.
Όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα οι δύο ανήλικοι είχαν αποπειραθεί να αφαιρέσουν δίκυκλη μοτοσικλέτα από την περιοχή του Ευόσμου, αλλά έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή.
Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι, από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Αυγούστου του τρέχοντος έτους, αφαίρεσαν από διάφορες περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης δέκα δίκυκλες μοτοσικλέτες, εκ των οποίων οι οκτώ εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.
Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 17χρονος συλλαμβάνεται, καθώς στις 8 Ιουλίου, από κοινού με τον Αλβανό συνεργό του, είχε αποπειραθεί να κλέψει ένα ακόμη Ι.Χ. φορτηγό και μια μοτοσικλέτα στην περιοχή Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κλειδιά πασπαρτού, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την κλοπή δικύκλων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
