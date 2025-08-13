Πολίτης επιτέθηκε με γροθιές σε υπάλληλο καθαριότητας στα Ιωάννινα, δείτε βίντεο
Πλησίασε πρώτα μια εργαζόμενη στην καθαριότητα, απαιτώντας να καθαριστεί αμέσως το πάρκο

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08) στην Πλατεία Ρολόι του Δήμου Ιωαννίνων, όταν ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε ξαφνικά σε υπάλληλο καθαριότητας, με αφορμή – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – την κατάσταση του πάρκου.

Την «απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε από πολίτη» καταδικάζει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, αλλά και σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πολίτης πλησίασε πρώτα μια εργαζόμενη στην καθαριότητα, απαιτώντας να καθαριστεί αμέσως το πάρκο. Εκείνη απάντησε ότι θα προχωρούσε στον καθαρισμό μόλις ολοκλήρωνε το έργο της στον δρόμο, γεγονός που τον οδήγησε σε έντονη λεκτική και σωματική επίθεση, χτυπώντας με γροθιά έναν δεύτερο υπάλληλο της υπηρεσίας, την ώρα που αυτός ήταν σκυμμένος και παρακολουθούσε κάτι στο κινητό του.


Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα στο πρόσωπο.

Ο εργαζόμενος είναι συμβασιούχος, απασχολούμενος με προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr.

Το σωματείο, μεταξύ άλλων, καλεί τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν πλήρως το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες, ενώ ζητά έμπρακτη στήριξη με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και νέες προσλήψεις.

