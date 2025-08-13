Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Βόλος: Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης θέλησαν να εμποδίσουν την αποβίβαση Ισραηλινών τουριστών από κρουαζιερόπλοιο
Βόλος: Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης θέλησαν να εμποδίσουν την αποβίβαση Ισραηλινών τουριστών από κρουαζιερόπλοιο
Χρήση κρότου λάμψης από την αστυνομία για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές - Από πολύ νωρίς το πρωί, αρκετός κόσμος ήταν στους δρόμους στα πέριξ του λιμανιού
Με δύο συγκεντρώσεις μπροστά από τις δύο εξόδους του εμπορευματικού λιμανιού, όπου δένουν και τα κρουαζιερόπλοια , πολίτες διαμαρτύρονται για την άφιξη ισραηλινών τουριστών στον Βόλο.
Συγκεκριμένα, από νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 07:30, αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στην περιοχή των Παλαιών Βόλου, προκειμένου να «μπλοκάρουν» την αποβίβαση Ισραηλινών επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο κατέπλευσε νωρίτερα στο λιμάνι της πόλης.
Οι διαδηλωτές περίπου στις 09:00 κινήθηκαν προς την κεντρική είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όπου και εκεί τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στην προσπάθεια τους να μπουν στο λιμάνι, τα ΜΑΤ έριξαν κρότου λάμψης και δημιουργήθηκε σκηνικό έντασης.
Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, πραγματοποίησαν πορεία στους γύρω δρόμους, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην παρουσία Ισραηλινών επισκεπτών στον Βόλο. Όπως ανέφεραν, οι συγκεκριμένοι τουρίστες είναι «ανεπιθύμητοι».
Απέναντί τους βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την πρόληψη επεισοδίων και τη διασφάλιση της ομαλής αποβίβασης των τουριστών. Παρά την ένταση και τις λεκτικές αντιπαραθέσεις, η κατάσταση δεν εκτραχύνθηκε, με την αστυνομία να παραμένει σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.
Επικεφαλής της πορείας ήταν ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη Μάγγου.
Συγκεκριμένα, από νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 07:30, αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στην περιοχή των Παλαιών Βόλου, προκειμένου να «μπλοκάρουν» την αποβίβαση Ισραηλινών επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο κατέπλευσε νωρίτερα στο λιμάνι της πόλης.
Οι διαδηλωτές περίπου στις 09:00 κινήθηκαν προς την κεντρική είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όπου και εκεί τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στην προσπάθεια τους να μπουν στο λιμάνι, τα ΜΑΤ έριξαν κρότου λάμψης και δημιουργήθηκε σκηνικό έντασης.
Ένταση, σπρωξίματα και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ για να διαλύσουν το πλήθος των διαδηλωτών που προσπάθησε να μπει στο λιμάνιPosted by Γεγονότα on Tuesday, August 12, 2025
Ο δρόμος για το λιμάνι έκλεισε για τους διαδηλωτές κατά της αποβίβασης Ισραηλινών στον Βόλο με το Crown Iris από κλούβα των ΜΑΤPosted by Γεγονότα on Tuesday, August 12, 2025
Οι διαδηλωτές κατά του Crown Iris κινούνται προς το λιμάνι του ΒόλουPosted by Γεγονότα on Tuesday, August 12, 2025
Διμοιρία των ΜΑΤ έκλεισε τον δρόμο στους διαδηλωτές που κατευθυνόταν προς το παλιό λιμάνι του ΒόλουPosted by Γεγονότα on Tuesday, August 12, 2025
Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, πραγματοποίησαν πορεία στους γύρω δρόμους, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην παρουσία Ισραηλινών επισκεπτών στον Βόλο. Όπως ανέφεραν, οι συγκεκριμένοι τουρίστες είναι «ανεπιθύμητοι».
Απέναντί τους βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την πρόληψη επεισοδίων και τη διασφάλιση της ομαλής αποβίβασης των τουριστών. Παρά την ένταση και τις λεκτικές αντιπαραθέσεις, η κατάσταση δεν εκτραχύνθηκε, με την αστυνομία να παραμένει σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.
Επικεφαλής της πορείας ήταν ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη Μάγγου.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα