Βόλος: Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης θέλησαν να εμποδίσουν την αποβίβαση Ισραηλινών τουριστών από κρουαζιερόπλοιο
Βόλος: Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης θέλησαν να εμποδίσουν την αποβίβαση Ισραηλινών τουριστών από κρουαζιερόπλοιο

Χρήση κρότου λάμψης από την αστυνομία για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές - Από πολύ νωρίς το πρωί, αρκετός κόσμος ήταν στους δρόμους στα πέριξ του λιμανιού

Με δύο συγκεντρώσεις μπροστά από τις δύο εξόδους του εμπορευματικού λιμανιού, όπου δένουν και τα κρουαζιερόπλοια , πολίτες διαμαρτύρονται για την άφιξη ισραηλινών τουριστών στον Βόλο.

Συγκεκριμένα, από νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 07:30, αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στην περιοχή των Παλαιών Βόλου, προκειμένου να «μπλοκάρουν» την αποβίβαση Ισραηλινών επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο κατέπλευσε νωρίτερα στο λιμάνι της πόλης.

Οι διαδηλωτές περίπου στις 09:00 κινήθηκαν προς την κεντρική είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όπου και εκεί τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στην προσπάθεια τους να μπουν στο λιμάνι, τα ΜΑΤ έριξαν κρότου λάμψης και δημιουργήθηκε σκηνικό έντασης.

Ένταση, σπρωξίματα και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ για να διαλύσουν το πλήθος των διαδηλωτών που προσπάθησε να μπει στο λιμάνι

Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, πραγματοποίησαν πορεία στους γύρω δρόμους, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην παρουσία Ισραηλινών επισκεπτών στον Βόλο. Όπως ανέφεραν, οι συγκεκριμένοι τουρίστες είναι «ανεπιθύμητοι».

Απέναντί τους βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την πρόληψη επεισοδίων και τη διασφάλιση της ομαλής αποβίβασης των τουριστών. Παρά την ένταση και τις λεκτικές αντιπαραθέσεις, η κατάσταση δεν εκτραχύνθηκε, με την αστυνομία να παραμένει σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.
Επικεφαλής της πορείας ήταν ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη Μάγγου.
