Βόλος: Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης θέλησαν να εμποδίσουν την αποβίβαση Ισραηλινών τουριστών από κρουαζιερόπλοιο

Χρήση κρότου λάμψης από την αστυνομία για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές - Από πολύ νωρίς το πρωί, αρκετός κόσμος ήταν στους δρόμους στα πέριξ του λιμανιού