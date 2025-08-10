Σε ύφεση η φωτιά στην Κομοτηνή - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τυχόν αναζωπυρώσεις

Εικόνα της φωτιάς από την περιοχή Ήφαιστος

Κλείσιμο

Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά κοντά στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη

Σε ύφεση είναιΣύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρώτο μέτωπο καίει κοντά στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη, ενώΗ προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώθηκε στην αποτροπή προσέγγισης της φωτιάς στον οικισμό του Ηφαίστου.Για τη φωτιά στην περιοχή Ήφαιστος εστάλη μήνυμα από το 112 γιαΤο μήνυμα του 112 αναφέρει:«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».Στην περιοχή παραμένουν:-44 πυροσβέστες-16 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας