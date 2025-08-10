ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Σε ύφεση η φωτιά στην Κομοτηνή - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τυχόν αναζωπυρώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κομοτηνή

Σε ύφεση η φωτιά στην Κομοτηνή - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τυχόν αναζωπυρώσεις

Περιορίστηκαν τα δύο μέτωπα φωτιάς σε Νέα Μοσυνούπολη και Ήφαιστος

Σε ύφεση η φωτιά στην Κομοτηνή - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τυχόν αναζωπυρώσεις
UPD:
Σε ύφεση είναι  η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στην Κομοτηνή

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρώτο μέτωπο καίει κοντά στην περιοχή  Νέα Μοσυνούπολη, ενώ το δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Ήφαιστος. 

Η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώθηκε στην αποτροπή προσέγγισης της φωτιάς στον οικισμό του Ηφαίστου.

fwtia__1_
Εικόνα της φωτιάς από την περιοχή Ήφαιστος

Για τη φωτιά στην περιοχή Ήφαιστος εστάλη μήνυμα από το 112 για  εντολή εκκένωσης της περιοχής.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: 

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στην περιοχή παραμένουν: 

Κλείσιμο
-44 πυροσβέστες
-16 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας


Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά κοντά στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη

Φωτιά έξω απο την Κομοτηνή

Η Νέα Μοσυνούπολη είναι ένα προάστιο που βρίσκεται 7 χιλιόμετρα δυτικά της Κομοτηνής.

Πηγή φωτογραφιών - βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση, paratiritis-news

Ειδήσεις σήμερα:

Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων ηγετών για τη σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας: Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο

Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ

Η «μάχη» για την φοιτητική στέγη - Τι δείχνουν οι έρευνες, οι συστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ
UPD:

