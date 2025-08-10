Σε ύφεση η φωτιά στην Κομοτηνή - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τυχόν αναζωπυρώσεις
Σε ύφεση η φωτιά στην Κομοτηνή - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τυχόν αναζωπυρώσεις
Περιορίστηκαν τα δύο μέτωπα φωτιάς σε Νέα Μοσυνούπολη και Ήφαιστος
UPD:
Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στην Κομοτηνή.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρώτο μέτωπο καίει κοντά στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη, ενώ το δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Ήφαιστος.
Η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώθηκε στην αποτροπή προσέγγισης της φωτιάς στον οικισμό του Ηφαίστου.
Για τη φωτιά στην περιοχή Ήφαιστος εστάλη μήνυμα από το 112 για εντολή εκκένωσης της περιοχής.
Το μήνυμα του 112 αναφέρει:
«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Στην περιοχή παραμένουν:
-44 πυροσβέστες
-16 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας
Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά κοντά στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη
Η Νέα Μοσυνούπολη είναι ένα προάστιο που βρίσκεται 7 χιλιόμετρα δυτικά της Κομοτηνής.
Πηγή φωτογραφιών - βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση, paratiritis-news
