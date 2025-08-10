ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή, καίει στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Mήνυμα 112 προς τους πολίτες: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κομοτηνή Προειδοποίηση

Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή, καίει στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Mήνυμα 112 προς τους πολίτες: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο - Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού - Σε επιφυλακή οι Αρχές

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 10/08 στη Ροδόπη, στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με τις φλόγες από νωρίς το πρωί της Κυριακής 10/08.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή επιχειρούν: 

-32 πυροσβέστες
-Μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού. 




Φωτιά έξω απο την Κομοτηνή


Γύρω στις 09:30 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προειδοποιώντας τους για την φωτιά στη Ροδόπη.


Η Μοσυνούπολη είναι ένα προάστιο που βρίσκεται 7 χιλιόμετρα δυτικά της Κομοτηνής.

