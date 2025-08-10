Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή, καίει στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Mήνυμα 112 προς τους πολίτες: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο - Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού - Σε επιφυλακή οι Αρχές
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 10/08 στη Ροδόπη, στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με τις φλόγες από νωρίς το πρωί της Κυριακής 10/08.
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή επιχειρούν:
-32 πυροσβέστες
-Μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού.
Γύρω στις 09:30 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προειδοποιώντας τους για την φωτιά στη Ροδόπη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Η Μοσυνούπολη είναι ένα προάστιο που βρίσκεται 7 χιλιόμετρα δυτικά της Κομοτηνής.
