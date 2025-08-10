Φωτιά στην Κερατέα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν την καμένη έκταση - Έγιναν «στάχτη» πάνω από 15.800 στρέμματα, τιτάνια μάχη να σωθεί ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έως και τις 12:19 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου

Την έκταση που επλήγη από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής, αποκαλύπτουν δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion που πέρασε πάνω από την περιοχή το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές έδωσαν τιτάνια μάχη προκειμένου να μην περάσει η φωτιά στον εθνικό δρυμό του Σουνίου και να μην καεί δάσος.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS από την ομάδα του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως και τις 12:19 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα , εκ των οποίων:

-11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις
-2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές
-811 στρέμματα άλλες χρήσεις
-643 στρέμματα βοσκότοποι
-440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση
-127 στρέμματα καλλιέργειες
-0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή μηχανημάτων του στρατού, αλλά και δεκάδων κόσμου, προσπάθησαν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή και να την μπλοκάρουν στο σημείο, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου που βρίσκεται αμέσως μετά.

Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 76χρονος άνδρας, ενώ προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και περιουσίες. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι Αρχές συνέλαβαν δύο υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου αφού, με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), από το οποίο, λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν» φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις.




Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα όσα άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο



