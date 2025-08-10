Φωτιά στην Κερατέα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν την καμένη έκταση - Έγιναν «στάχτη» πάνω από 15.800 στρέμματα, τιτάνια μάχη να σωθεί ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου

Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 76χρονος άνδρας, ενώ προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και περιουσίες. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι Αρχές συνέλαβαν δύο υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά.Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου αφού, με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), από το οποίο, λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν» φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις.





