Καλύτερη η εικόνα στις φωτιές που ξέσπασαν χθες σε Σαμοθράκη και Πρέβεζα - Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν στην Κερατέα
Σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα - Ακραίος ο κίνδυνος σήμερα για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας
Η φωτιά που χθες περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για εκκένωση της περιοχής δεν έχει ενιαίο μέτωπο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε δασική έκταση και, αφού περικύκλωσε το χωριό, πέρασε σε αυλές σπιτιών. Νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς.
Αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Σημειώνεται, επίσης, ότι μήνυμα από το 112 έφτασε το μεσημέρι στους κατοίκους της κοινότητας Βρυσούλα Πρέβεζας, για να απομακρυνθούν προς Κρανέα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς #Κρανέα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 86 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 29 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν μέχρι τη δύση του ηλίου 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.
Χθες λίγο μετά τις 20:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και πριν τη δύση του ηλίου επιχείρησαν και 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν έχει ενεργό μέτωπο.
Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν στην Κερατέα - Δύο συλλήψειςΤην ίδια ώρα, οι κάτοικοι στη νοτιοανατολική Αττική «μετρούν» τις πληγές τους μετά την καταστροφική φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής και είχε τραγικό απολογισμό, καθώς ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.
Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, την ώρα που η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής αναζητά το διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus με βάση δορυφορική λήψη που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, οι καμένες εκτάσεις ανέρχονται σε 15.808 στρέμματα.
Στην παρακάτω φωτογραφία, η καμένη έκταση παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί πριν λίγο καιρό στο Θυμάρι.
Παράλληλα, σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.
55 αγροτοδασικές 🔥 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
🔗 https://t.co/eaoMJIGskH pic.twitter.com/bnuJ8VX5nC
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
Ακραίος ο κίνδυνος σήμερα για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς ΕλλάδαςΤο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου 2025.
Συγκεκριμένα προβλέπεται:
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
-Περιφέρεια Αττικής
-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
-Περιφέρεια Αττικής
-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
-Περιφέρεια Πελοποννήσου
-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
-Περιφέρεια Κρήτης
-Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
-Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Κυριακή 10/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
🔴 Ακραίος Κίνδυνος 5⃣ σε:
📍 #Αττική
📍 περιοχές #Βοιωτία #Εύβοια
🟠🟡 Πολύ υψηλός 4️⃣& υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας & σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής
ℹ https://t.co/rAEzmqBTXX
🚒🔥… pic.twitter.com/9gxWSpRimU
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr