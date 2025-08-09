ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Πειραιάς: Συνελήφθησαν δύο ηλικιωμένοι Ιταλοί για ξέπλυμα χρήματος από υποθέσεις διαφθοράς
ΕΛΛΑΔΑ
Ιταλοί Πειραιάς Λιμάνι Αστυνομία

Πειραιάς: Συνελήφθησαν δύο ηλικιωμένοι Ιταλοί για ξέπλυμα χρήματος από υποθέσεις διαφθοράς

Διώκονται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Οικονομική και Δικαστική Αστυνομία της Τυνησίας, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πειραιάς: Συνελήφθησαν δύο ηλικιωμένοι Ιταλοί για ξέπλυμα χρήματος από υποθέσεις διαφθοράς
Στη σύλληψη δύο Ιταλών, που καταζητούνταν για ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών, που προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες και υποθέσεις διαφθοράς, προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) στον Πειραιά η αστυνομία.

Οι δύο συλληφθέντες, ένας άνδρας 72 ετών και μία γυναίκα 68 ετών, επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο που είχε φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά και εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Σταθμού Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Πειραιώς στον έλεγχο που τους έγινε κατά την αποβίβασή τους.

Διώκονται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Οικονομική και Δικαστική Αστυνομία της Τυνησίας, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ότι μετέφεραν χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και υποθέσεις διαφθοράς, σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν στην Τυνησία, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Το αντίο στην Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»

Όταν ο Κεμάλ απέλασε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’ - Ο ύποπτος ρόλος του Τούρκου «παπα-Ευθύμ» που έκανε «μεγαλύτερη ζημιά από ένα σώμα στρατού»

Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης