Τραγωδία στη Χερσόνησο: Όχημα παρέσυρε θανάσιμα πεζό, δείτε φωτογραφίες
Το βαν προσπάθησε να αποφύγει τον πεζό, ωστόσο στην προσπάθειά του συγκρούστηκε με μια μηχανή
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Χερσόνησο, στο οποίο ένας πεζός έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το ειδησεογραφικό μέσο neakriti.gr, έναν βαν κινούνταν από τα Μάλια προς Χερσόνησο βρέθηκε μπροστά σε έναν άνδρα που διέσχιζε τον δρόμο.
Το βαν προσπάθησε να αποφύγει τον πεζό, ωστόσο στην προσπάθειά του συγκρούστηκε με μια μηχανή στο αντίθετο ρεύμα, με τον άτυχο άνδρα να παρασύρεται και να χάνει τραγικά την ζωή του.
Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την τροχαία.
