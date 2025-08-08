Μέχρι και τα 142 χλμ/ώρα έφτασαν την Παρασκευή οι ριπές του ανέμου - Κάρυστος, Πεντέλη και Ανάφη «χτυπήθηκαν» περισσότερο

που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος σε τέσσερις περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε δέκα.

Σύμφωνα με τον

λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που υπάρχει σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες.

Σε συναγερμό και αύριο θα βρίσκεται ο

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο Σάββατο

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο

θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 με35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και την βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός τη Δευτέρα

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Πρόγνωση για την Τρίτη και την Τετάρτη

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.