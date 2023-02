Το MetaVerse, το Hollywoοd και ο πιο επιτυχημένος Έλληνας Startupper

Στις 16 με 18 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε στην Αθήνα το μεγαλύτεροστον πλανήτη. Εκατοντάδες κόσμος πέρασε και είδε ομιλητές(ΔΥΟ για την ακρίβεια και έχουν προταθεί και για τρίτο αυτή την χρόνια) για ταινίες όπως το Jurassic Park, Avatar, Back To The Future, Star Wars και Forrest Gump, cryptoΘεούς που μαζεύουν λεφτά γιακαι φυσικά τον “βασιλιά” του MetaVerse και γνωστό επιχειρηματία και επενδυτή,(γνωστό και σαν Γιάννη Βλαχογιάννη) - μαζί με άλλους 20 ομιλητές που παρουσιάζονται για πρώτη φορά μπροστά σε κόσμο.Ο Jon V προετοίμαζε αυτό το conference μαζί με τηνκαι τηνγια πάνω από 3 μήνες, από το σπίτι του στο Los Angeles, καθώς ήθελε να φέρει “το μέλλον” στην Ελλάδα.Στις 16 Δεκεμβρίου, στον εκπληκτικό χώρο του, άρχισε το VIP Exhibition του MetaVerse όπου οι καλεσμένοι γνώρισαν από κοντά τον Rick Carter και είδαν τα έργα τέχνης που οδήγησαν στις Hollywood ταινίες και απέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια.Πέρα από τους καταπληκτικούς πίνακες, είδαμε και αντικείμενα από τις ταινίες όπως το jacket του Spielberg που φόρεσε στην ταινία Jurassic Park.Στον ίδιο χώρο, πήραν μέρος για δύο μέρες και ομιλίες που ήταν υπό μορφή firechats με συμμετοχή του κοινού. Η ενέργεια που είχε δημιουργήσει η ομάδα του Blender - Ιάσων Θεοφανίδης (Director),

Κλείσιμο

Λεώνη Γαβρία (Manager - Strategic and Creative Development),Μαρία Γούναρη (Events Manager) καιΧριστίνα Ντουγεροπούλου (Curator - Art consulting & Programming)ήταν απερίγραπτη:Ομιλητές κάνανε νοητικές βουτιές στην μυθοπλασία, τα NFTs, την αρχαία Ελλάδα, την τεχνητή νοημοσύνη, την δημιουργία νέων πόλεων, τα κρυπτονομίσματα, για το biohacking και αναπνοές Wim Hoff περιτριγυρισμένοι από τέχνη αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ σε ένα μοναδικό κτήριο με μοναδική ενέργεια. Το The Blender Gallery κάνει αρκετές εκθέσεις “για το μέλλον” και πραγματικά η ομάδα του ξέρει πως να κάνει μοναδικές και ανεξίτηλες εκθέσεις.Το κοινό (πάνω από 1000 άτομα πέρασαν στις τρεις μέρες του conference) μπορούσε να κάνει ερωτήσεις, να προτείνει επαγγελματικές συνεργασίες αλλά και να οδηγήσει την κουβέντα σε άλλες κατευθύνσεις.Παράλληλα με τις ομιλίες, ένας διαγωνισμός προγραμματιστών (hackathon) έλαβε μέρος για δύο μέρες στον μοναδικό χώρο του. Ομάδες δημιούργησαν εφαρμογές blockchain και μοιράστηκαν το έπαθλο των $999 σε κρυπτονομίσματα.Το The Egg, είναι από τα καλύτερα Incubator & Accelerator που υπάρχουν στην Ελλάδα με τρομακτική τεχνογνωσία, εγκαταστάσεις αλλά και πραγματική υποστήριξη εταιρειών σε όλες τις φάσεις τους.Η διοργάνωση ενός τέτοιου event, καθώς το event είχε παγκόσμια κάλυψη και χορηγούς,αναβάθμισε την Ελλάδα από την χώρα του “καλοκαιριού”, στην χώρα της τεχνολογίας, του blockchain και του Storytelling.Το τρίτο “V as in MetaVerse” θα λάβει χώρα αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα.