Νέα μέτρα για τα self tests: Ποιες ημέρες θα γίνονται από μαθητές και εκπαιδευτικούς

Δύο - από αυτή την εβδομάδα - τα υποχρεωτικάγια τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αυτή την φορά ανεξάρτητα από την εμβολιαστική τους κατάσταση. Όπως ίσχυε και πριν από τις γιορτές, θα πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο κάθε Τρίτη και Παρασκευή για την είσοδό τους σταΠάνω από 31.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί νόσησαν με κορωνοϊό την εβδομάδα 10 Ιανουαρίου - 15 Ιανουαρίου όπως έδειξαν τα self tests και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έγιναν στη σχετική πλατφόρμα.Την εβδομάδα που μας πέρασε μαθητές και εκπαιδευτικοί έκαναντην Κυριακή 9/1, την Τρίτη 11/1 και την Πέμπτη 13/1 με βάση το πρωτόκολλο των υπουργείων Παιδείας και Υγείας. Παράλληλα, την ίδια εβδομάδα χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί που ήταν στενές επαφές έκαναν και άλλα self tests.Χθες, Κυριακή 16 Ιανουαρίουκαι εκπαιδευτικοί δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν self test για τη σημερινή παρουσία τους στο σχολείο.Αλλάζει η διαδικασίαΗ διαδικασία λοιπόν, έχει αλλάξει και οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν το νέο self test για το σχολείο τη Δευτέρα, να δηλώσουν το αποτέλεσμα στη σχετική πλατφόρμα και να το παρουσιάσουν στο σχολείο την Τρίτη.Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα(και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, έχουν ήδη προμηθευτεί πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self tests από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.Την εβδομάδα 17/1 έως 21/1 το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο, την Δευτέρα και την Πέμπτη.Ο έλεγχος μέσω self test είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.Σύμφωνα με τον πρόσφατο οδηγό που εξέδωσε ο, μαθητές και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό από 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιούν δύο self test 24ώρου την εβδομάδα.και εφόσον αυτό είναι θετικό τότε το κρούσμα θα απομονώνεται και εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης. Σε περίπτωση που το rapid test είναι αρνητικό, τότε επιστρέφει κανονικά στο σχολείο.Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει από 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια να πραγματοποιούν δύοτην εβδομάδα, πριν από την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής κάθε εβδομάδας.Ο ΕΟΔΥ σημειώνει ότι για την την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήσηυψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον δέκα ημερών από το θετικό τεστ για ασυμπτωματικά κρούσματα ή την ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων για τα συμπτωματικά κρούσματα