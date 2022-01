Σήμερα το 3ο self test για 1,5 εκατ. μαθητές - Προβληματισμός για τα κρούσματα σε ηλικίες κάτω των 17 ετών 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στις φυσικές τους τάξειςμε αυξημένα μέτρα προστασίας, φορώντας τη μάσκα τους και με τα αρνητικά αυτοδιαγνωστικά τεστ ανά χείρας. Την ίδια ώρα, 25.000 θετικά self test τις δυο πρώτες ημέρες λειτουργίας των σχολείων, δημιουργώντας ανησυχία σε γονείς και επιστημονική κοινότητα. Σήμερα δεν προσέρχονται με τεστ, το οποίο θα κάνουν ωστόσο μαθητές και καθηγητές θα το κάνουν το απόγευμα αύριο το πρωί καθώς με βάση το πρωτόκολλο τοθα το παραδώσουνΗ ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει ότι σχεδόνΕιδικότερα, από ταπου ανακοίνωσε χθες, οΕΟΔΥ), τα 5.737 ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα. Εως αργά χθες το βράδυ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας περιελάμβανε τμήματα από δύο σχολεία της χώρας κλειστά. Η ανοδική τάση των κρουσμάτων σε αυτές τις ηλικίες και υπό υπό το πρίσμα της υπερμεταδοτικότητας τηςτο υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι αν χρειαστεί και εφόσον υπάρχει σχετική εισήγηση από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα για τα σχολεία, δηλαδή δενγια την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος.«Πονοκέφαλο» φαίνεται να προκαλεί σε γονείς και ειδικούς και ο μεγάλος αριθμός θετικών αποτελεσμάτων που έδειξαν τα self test για την πρόληψη της διασποράς πριν το άνοιγμα τον σχολείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας σε 9.688 ανήλθαν την Τρίτη τα θετικά σελφ τεστ εκπαιδευτικών και μαθητών. Τη Δευτέρα πρώτη ημέρα επιστροφής στα σχολεία, το πρώτο σέλφ τεστ εντόπισε 16.000 κρούσματα, εκ των οποίωνστον ιό ενώ ήδη υπήρχαν 4000 εκπαιδευτικοί θετικοί στον ιό.Το υπουργείο Παιδείας λέει ότι «όλα αυτά τα χιλιάδες κρούσματα θα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να γνωρίζουν ότι είναι φορείς του ιού. Κάθε ένα τέτοιο εν δυνάμει κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχανισμού του σελφ τεστ είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τοντου ιού όχι μόνο στην σχολική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,είπε ότι νωρίς οι τρεις μέρες « για να δούμε αν το άνοιγμα των σχολείων λειτούργησε θετικά ή αρνητικά ως προς την πανδημία, ωστόσο, λόγω των τεστ που έκαναν μαθητές και εκπαιδευτικοί «εντοπίστηκαν κρούσματα που αλλιώς δεν θα εντοπίζονταν».Την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στις θέσεις τους οι περίπου 4.000 αναπληρωτές που θα καλύψουν τα κενά των νοσούντων, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι οι σχολικές μονάδες θα συνεχίσουν να λειτουργούν «με αυστηρό πρωτόκολλο και με βάση το σχέδιο με το οποίο άνοιξαν».Τα στοιχεία στις εκθέσεις του ΕΟΔΥ δείχνουν ότι η καθοδική πορεία που κατέγραφαν τα παιδικά κρούσματα από τις 20 Δεκεμβρίου, οπότε το ποσοστό τους επί των συνολικών κρουσμάτων είχε μειωθεί από το 27% στοτην αμέσως επόμενη (27/12-02/01) πλέον ανακόπτεται και εισέρχεται ξανά σε ανοδική τροχιά, με τακρούσματα ηλικίας 4-18 ετών την εβδομάδα 3 -9 Ιανουαρίου να αποτελούν το 18%.Ειδικότερα για αυτήν, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων , έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου προβλέπεται η διεξαγωγή τριών self test, και από την ερχόμενη εβδομάδα στιςθα είναι δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, την Τρίτη και την Παρασκευή. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι είναι υπόχρεοι σε 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.Να σημειωθεί ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ήΗ υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουνσε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες. Για την αναστολή λειτουργίας τμήματος απαιτείταιΑν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ (self ή radid), η απομόνωση θα παρατείνεται.«Η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων, αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσχέρειες», λέει η Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων που συνεδρίασε χθες για την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου στα Πανεπιστήμια . Σε ανακοίνωση τονίζεται ότι «το ΥΠΑΙΘ και τα συναρμόδια Υπουργείαοφείλουν να προσφέρουν τη δυνατότητα για τον έλεγχο, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, με τα κατάλληλα διαγνωστικά μέσα». Από το υπουργείο τονίστηκε ότι αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας να δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές που νοσούν, να εξεταστούν σε δεύτερο χρόνο ενώ θα συζητηθεί με τη Σύνοδο οποιαδήποτεγια την ενδεχόμενη επέκταση της εξεταστικής περιόδου ή του εξαμήνου, πέραν των δυνατοτήτων του