Σταμπουλίδης: Δεν είναι άνοιγμα της αγοράς, αλλά ένα βήμα για να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον ιό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Δεν είναι άνοιγμα της αγοράς, αλλά ένα μικρό βήμα για να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον ιό», είπε μιλώντας για το επικείμενο άνοιγμα τουσε εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA ο γενικός γραμματέας Εμπορίου,Όπως είπε ο κ.σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη η αγορά δεν θα ανοίξει, ενώ οι διαδημοτικές μετακινήσεις θα επιτρέπονται τα Σαββατοκύριακα σ' αυτές της περιοχές. Υπενθύμισε ότι σε όλη τη χώρα δεν θα λειτουργήσουν τα πολυκαστήματα, τα εμπορικά κέντρα, τα εκπτωτικά χωριά, τα outlets και τα shoping shops. Όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά.Περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης θα μπορεί να επισκέπτεται τα εμπορικά καταστήματα διευκρινίζοντας πως το μήνυμα στοείναι μοναδικό για κάθε μέρα και μπορεί να αποσταλεί εκ νέου μετά τις 12 το βράδυ.Έκρινε ότι το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην ψυχολογία του κόσμου καιΕπιπλέον, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, σε ερώτηση για τους ισραηλινούς τουρίστες που έφτασαν στην Ελλάδα με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, τακαι την εστίαση, ανέφερε ότι τα εστιατόρια στα ξενοδοχεία λειτουργούν και οι τουρίστες μπορούν κατά τη βόλτα τους να παίρνουν καφέ με take away. Τόνισε ότι self test θα γίνονται και από τους εργαζομένους του λιανεμπορίου και είπε ότι η εστίαση θα ανοίξει πιθανότατα μετά το Πάσχα, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός την Παρασκευή, 2 Απριλίου, στη Βουλή.