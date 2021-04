Με εκπτώσεις έως 70% ανοίγει το λιανεμπόριο - Μένουν εκτός Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη

στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κοζάνη, αφού οι έμποροι προετοιμάστηκαν μεν, τα καταστήματά τους, ωστόσο θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον έως τις 12 Απριλίου.



Την ίδια ώρα, απογοήτευση επικρατεί, αφού οι έμποροι προετοιμάστηκαν μεν, τα καταστήματά τους, ωστόσο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μεπου θα αγγίξουν ακόμα και τοσε χειμερινό και προηγούμενο ανοιξιάτικο εμπόρευμα, θα υποδεχτούν τη νέα σεζόν που ξεκινάει την Δευτέρα 5 Απριλίου, οι έμποροι όλη της χώρας, ευελπιστώντας σ ένα δυναμικό ποδαρικόεν μέσω πανδημικής κρίσης, που από τη μια θα γλυκάνει το αγοραστικό κοινό και από την άλλη θα βάλει λεφτά στα ταμεία τους.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκηςμιλά για αιφνιδιαστική και δυσάρεστη εξέλιξη, ενώ ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου της Πάτρας είπε στον ΘΕΜΑ 104,6 ότι οι συνάδελφοί του είναιΕιδικότερα,από το άνοιγμα του λιανεμπορίου ο δήμαρχος της πόλης,Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με αφορμή την χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης και της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων να μην ανοίξουν τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Αχαΐα, «οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις έκαναν τον προγραμματισμό τους, και μετά από τόσους μήνες πιστής αντιμετώπισης των μέτρων, μήνες οικονομικής ζημίας και κλειστών καταστημάτων, δικαιούνται καλύτερης αντιμετώπισης».Ο κ.τονίζει ότι «οι συνεχείς αλλαγές αποφάσεων και οι ανατροπές απομειώνουν την αξιοπιστία, προκαλούν σύγχυση και εν τέλει υποσκάπτουν τη συλλογική προσπάθεια».Καταλήγοντας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κάνει έκκληση «προς τους αρμόδιους και όσους έχουν την ευθύνη των αποφάσεων να αναθεωρήσουν τη στάση τους».Όπως αναφέρουν στοοιοι έμποροι σε αυτή την φάση καλούνται να ανέβουν τον δικό τους Γολγοθά, καθώς από την μια δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν για νέο εμπόρευμα, το οποίο θα τους κάνει επιπλέον ανταγωνιστικούς και από την άλλη θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν υποχρεώσεις που για καιρό παρέμεναν ακάλυπτες.Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βουτήξουν, περιμένοντας με αγωνία την ανταπόκριση του κοινού, που θα είναι υποχρεωμένο να ψωνίσει είτε με την διαδικασία του click away ή του click in shop και πάντα στέλνοντας μήνυμα στο 13032.«Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι με το άνοιγμα της αγοράς. Είναι ώρα ευθύνης και πρέπει όλοι να εφαρμόσουμε τα μέτρα κατά της πανδημίας με απόλυτη προσοχή, ώστε από την μια να μην έχουμε πισωγυρίσματα και από την άλλη να επιτρέψουμε την περαιτέρω ελαστικοποίηση λειτουργίας της αγοράς, καθώς και την επαναλειτουργία και τον υπόλοιπων κλάδων. Επειδή υπάρχει αδιάθετο εμπόρευμα είναι σίγουρο πως όλοι οι έμποροι θα κάνουν τεράστιες προσφορές έως και εκποίηση για το εμπόρευμα της περασμένης σεζόν και περιμένουμε να δούμε πως θα κινηθεί η αγορά με μεγάλο ενδιαφέρον».“Ανοίγουμε μετά από τόσο καιρός έχοντας χάσει όλη την χειμερινή σεζόν καθώς το τελευταίο πεντάμηνο δουλέψαμε μόνο δυο βδομάδες με την δυνατότητα να δεχτούμε τον πελάτη εντός του καταστήματος και τρεις εβδομάδες με click away. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας καινούργιας σεζόν και λίγο πριν το Πάσχα. Μεγάλο το στοίχημα και πρέπει να κερδηθεί ώστε να μην αναγκαστούμε να πάμε σε διαδικασίες ακορντεόν.Αυτό που έχει σημασία είναι να βρούμε τον τρόπο να πηγαίνει η οικονομία παράλληλα με την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν τελειώσει οι αντοχές όλων μας. Η αγορά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να ευχόμαστε ν ανοίξει και η εστίαση διότι η αγορά δουλεύει καλύτερα στο σύνολο της.Όλος ο εμπορικός κόσμος είναι έτοιμος να ανοίξει. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις εικόνες του παρελθόντος με τον συγχρωτισμό του κόσμου στους εμπορικούς δρόμους γιατί έτσι οδηγηθήκαμε στο κλείσιμο.Ο δρόμος μπροστά μας είναικαθώς όλες οι πληρωμές και οι υποχρεώσεις έχουν σπρωχτεί προς τα πίσω και θα πρέπει να τακτοποιηθούν. Η κυβέρνηση καλείται να μας βοηθήσει στην αγορά του νέου εμπορεύματος ώστε να γίνουμεΑυτό πρέπει να γίνει γρήγορα είτε πληρώνοντας την 7η επιστρεπτέα προκαταβολή στην αρχή του μήνα και όχι στο τέλος είτε να υπάρξει ένα αντίστοιχο πακέτο στήριξης όπως έκανε για την εστίαση και τον τουρισμό.Τα ταμίαδεν υπάρχει ρευστότητα και κανένας δεν μπορεί να πάρει σ αυτή την φάση καινούργιο εμπόρευμα οι οφειλές είναι πολλές. Χωρίς νέο προϊόν κανένας μας δεν θα τα καταφέρει. Με άδεια ράφια και συσσωρευμένες οφειλές δεν θα δουλέψει κανένας.Ο κόσμος από Δευτέρα να περιμένει να δει μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές ακόμα και της τάξεως τουΑυτό είναι δεδομένο αλλά δεν είναι το σημαντικό αν οι επιχειρήσεις δεν έχουν το εμπόρευμα που θέλει ο καταναλωτής. Πάντα υπήρχε ο πόλεμος των τιμών αλλά σ αυτή τη φάση το θέμα είναι να βρίσκει τιμές, ποικιλία προϊόντων και ποιότητες.. Μέχρι εδώ κρατηθήκαμε γιατί κανένας δεν πληρώνει τίποτα ούτε ενοίκια, οι αναστολές του προσωπικού εξακολουθούν και υπάρχουν, ασφαλιστικά, επιταγές όλα πήγαν πίσω, αλλά τώρα που ξεκινάμε είναι τα δύσκολα».