Μια ελληνίδα μαθήτρια στην κορυφή του κόσμου

«Φτάσε όπου δεν μπορείς!» γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στον πρόλογο του βιβλίου του «Αναφορά στον Γκρέκο». Μια παρακίνηση για να αγωνιστεί ο καθένας μας για όσα στοχεύει και ονειρεύεται, για όλα αυτά που ίσως με την πρώτη ματιά ή με την πρώτη σκέψη μοιάζουν δύσκολα αλλά είναι εφικτά όταν υπάρχει η θέληση, οι ικανότητες και η απαραίτητη υποστήριξη.Όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της μαθήτριας του International Baccalaureate των Εκπαιδευτηρίων Δούκα Εύης Πούλιου που πρόσφατα κατέκτησε την 1η Θέση στην Παγκόσμια πεντάδα, στην κατηγορία Marketing του Διεθνούς Διαγωνισμού World Future Business Leaders 2021 online. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που δίνει την ευκαιρία σε νέους από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για τον κλάδο των επιχειρήσεων να αναμετρηθούν μεταξύ τους και να διακριθούν. Έτσι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν και να αναπτυχθούν ως μελλοντικά επιχειρηματικά στελέχη που θα εξελιχθούν σε καινοτόμους επιστήμονες και επαγγελματίες, σε πραγματικούς ηγέτες της ανάπτυξης της διεθνούς αγοράς.Η Εύη Πούλιου παρακολουθεί το ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων Δούκα με πλήρη υποτροφία από το Stelios Philanthropic Foundation . Πρόκειται για το ίδρυμα του αποφοίτου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, που κάθε χρόνο δίνει την ευκαιρία σε μαθητές να φοιτήσουν στοτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα προσφέροντας δύο πλήρεις Yποτροφίες Yψηλής Aκαδημαϊκής Eπίδοσης για νέους μαθητές που ολοκληρώνουν τη Γ’ Γυμνασίου.Με αυτόν τον τρόπο στηρίζει τα όνειρα, τους στόχους και τις φιλοδοξίες χιλιάδων μαθητών, τους βοηθά να αποκτήσουν το διεθνές απολυτήριο και να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Παράλληλα, τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν με αξιώσεις σε διεθνείς εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως το World Future Business Leaders 2021 online, καταφέρνοντας να αποσπάσουν σπουδαίες διακρίσεις.Αξίζει να σημειωθεί ότι τη χρονιά που μας πέρασε, όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές του ΙΒ πέτυχαν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με το 90% να φοιτούν σε σχολές της πρώτης τους επιλογής σε σημαντικά πανεπιστήμια όπως University College London (UCL), University of Edinburgh, Warwick University, University of Bath, Bocconi, King’s College University of London, Queen Mary University of London, University of Groningen (Nederland), University of Connecticut USA, ενώ δύο απόφοιτες του ΙΒ έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους στο Imperial College London. Στο IB των Εκπαιδευτηρίων Δούκα ο μ.ο. βαθμολογίας ανήλθε στο 37.5 όταν ο παγκόσμιος μ.ο. δεν ξεπερνά το 30.Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ήταν από τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα που ενέταξαν το ΙΒ (Διεθνές Απολυτήριο) στις δραστηριότητές τους. Έκτοτε, κάθε χρόνο το 100% των μαθητών του IB εισάγονται σε Πανεπιστήμια της επιλογής τους στο εξωτερικό.Το οργανωμένο πρόγραμμα, οι πολύπειροι, εξειδικευμένοι καθηγητές, τα ολιγομελή τμήματα και τα εξατομικευμένα προγράμματα, τα ειδικά Admission Tests που απαιτούν τα ξένα πανεπιστήμια για Ιατρικές και Νομικές σχολές (UCAT, LNAT, BMAT, HPAT), ταξίδια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα θερινά interships είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχία.Επιπρόσθετα, το οργανωμένο τμήμα University Placement καθοδηγεί τους μαθητές στις αιτήσεις τους στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και του Καναδά. Επίσης, οι συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού που συνεχώς διευρύνονται προσφέρουν ακόμα περισσότερες επιλογές. Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που ξεκίνησε συνεργασία με τα αγγλόφωνα πανεπιστήμια της Ολλανδίας.



Η υποτροφία και ο διαγωνισμός Η 17χρονη Εύη Πούλιου μας περιγράφει τις εμπειρίες της με ενθουσιασμό:

«Από τότε που ήμουν στη β’ γυμνασίου και φοιτούσα σε δημόσιο σχολείο πληροφορήθηκα για τις υποτροφίες του Stelios Philanthropic Foundation και αποφάσισα να τις διεκδικήσω. Μελέτησα συστηματικά, έδωσα τις απαραίτητες εξετάσεις, πέρασα από συνεντεύξεις αξιολόγησης και τελικά τα κατάφερα.

Από μικρή ήθελα να γίνω αστροφυσικός και προτιμούσα τις θετικές επιστήμες γι αυτό και τα μαθήματα που επιλέγω στο IB είναι αντίστοιχα (φυσική, χημεία κ.ο.κ.) Παρόλα αυτά οι καθηγητές μου που είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί, όχι μόνο σε εκπαιδευτικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, με παρακίνησαν να ασχοληθώ και με τον τομέα Business-Marketing. Έτσι ανακάλυψα την έφεσή μου και σε αυτή την κατεύθυνση. Βλέποντας την πρόοδό μου, η καθηγήτρια μου, κυρία Καρέλη με ώθησε να πάω στον διαγωνισμό κι εγώ το αντιμετώπισα ως πρόκληση, ως μια ευκαιρία να δοκιμαστώ.

Δεν περίμενα ότι θα διακριθώ, πόσο μάλλον ότι θα πάρω την πρώτη θέση. Ωστόσο, αυτή η διάκριση τόνωσε την αυτοπεποίθησή μου και με έκανε να δώσω περισσότερο βάρος στον τομέα του Business. Ο διαγωνισμός έγινε ηλεκτρονικά υπό πολύ αυστηρές συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας».



Πέρα από τον ορίζοντα

«Θέλω να σπουδάσω engineering, να συνδυάσω τα sciences με το business. Το μεγάλο μου όνειρο είναι να πάω στις ΗΠΑ. Επίσης υπάρχουν σχολές που με ενδιαφέρουν στη Σκωτία, στην Ολλανδία και στη Σουηδία. Οι τελικές μου επιλογές, οι αιτήσεις που θα στείλω αλλά και η σχολή η οποία θα με δεχθεί τελικά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: ζήτηση φοιτητών, κόστη σπουδών, υποτροφίες, βαθμολογίες, εργασίες κ.ά.

Οι σχολές του εξωτερικού δίνουν βάση συνολικά στις προσωπικότητες των υποψηφίων. Η ενασχόληση με τον εθελοντισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες μετράνε πολύ. Προσωπικά συμμετέχω συστηματικά σε διάφορα εθελοντικά προγράμματα, κάνω πολεμικές τέχνες, συγκεκριμένα σύστημα αυτοάμυνας Κραβ Μαγκά, ενώ παράλληλα ασχολούμαι και με τη φωτογραφία διατηρώντας το δικό μου προφίλ στην πλατφόρμα Flickr», αναφέρει χαρακτηριστικά η Εύη.