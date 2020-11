Την ελληνική απόδοση των λέξεων take away, delivery και lockdown, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην, εξήγησε με ανάρτησή του στοo καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών,«Μάς… take away και μάς σήκωσε με τον κορωνοϊό να καλπάζει και να οδηγούμαστε όλο και περισσότερο ως διατροφική διέξοδο σε… delivery, ενώ συγχρόνως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από lockdown, γενικό ή mini lockdown. Έλεος (ή ''ήμαρτον'', που λένε κάποιοι)! Κι εγώ (''στον κόσμο μου'', εννοώ… τον γλωσσολογικό) μέσα στην πανδημιακή αντάρα να παρακινώ (… ''τέτοια ώρα τέτοια λόγια'') τους εναπομείναντες γλωσσικά ευαίσθητους να θρηνολογούμε τουλάχιστον Ελληνικά! Αυτό κι αν είναι ''γλωσσική αποκοτιά'' εκ μέρους μου…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μπαμπινιώτης.



