Ηράκλειο: Η θαλάσσια χελώνα Ναυσικά επέστρεψε στη θάλασσα μετά από τέσσερα χρόνια - Η ιστορία διάσωσής της εν μέσω κορωνοϊού
Η πράσινη θαλάσσια χελώνα (Chelonia mydas) εντοπίστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2022 στην παραλία του Ανισσαρά, στη βόρεια ακτή του Δήμου Χερσονήσου

Υγιής στο φυσικό της περιβάλλον, έπειτα από θεραπεία και παρακολούθηση διάρκειας σχεδόν τεσσάρων χρόνων στο Ενυδρείο Κρήτης του ΕΛΚΕΘΕ επέστρεψε το Σάββατο η θηλυκή πράσινη θαλάσσια χελώνα Ναυσικά.

Η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε στην παραλία μπροστά από το Ενυδρείο Κρήτης παρουσία πολλών παιδιών, αλλά και ενηλίκων.

Η πράσινη θαλάσσια χελώνα (Chelonia mydas), η οποία επέστρεψε στην ανοιχτή θάλασσα, ονομάστηκε «Ναυσικά» από τον… νονό της κ. Μάνο Αμανάκη, που ήταν εκείνος που την εντόπισε, ως φόρος τιμής στη διάσωση αυτού του προστατευόμενου ζώου.

Η ιστορία της «Ναυσικάς»

Η πράσινη θαλάσσια χελώνα (Chelonia mydas) εντοπίστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2022 στην παραλία του Ανισσαρά, στη βόρεια ακτή του Δήμου Χερσονήσου. Ήταν εκβρασμένη, εξασθενημένη και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, πιθανότατα εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας. Ο κάτοικος της περιοχής, κ. Μάνος Αμανάκης, τη βρήκε και την παρέδωσε άμεσα στο Ενυδρείο Κρήτης, εν μέσω της περιόδου της πανδημίας COVID-19.

Η χελώνα τοποθετήθηκε σε ζεστό, εσωτερικό χώρο καραντίνας, όπου δέχτηκε εντατική φροντίδα από το προσωπικό της Ενυδρειολογίας. Μετά από τις επίμονες προσπάθειες του προσωπικού του Ενυδρείου Κρήτης, κατάφερε να επανέλθει και, ύστερα από 1.379 ημέρες (περίπου 4 χρόνια) παραμονής και παρακολούθησης, είναι πλέον υγιής, ζωηρή και έτοιμη να επιστρέψει στα ζεστά νερά του φυσικού της περιβάλλοντος.

Η επανένταξη των χελωνών εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ενυδρείου και ειδικότερα στην ενότητα «Θαλάσσια είδη σε κίνδυνο», που υλοποιούνται με τη συνεργασία και την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Θα ακολουθήσει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 η απελευθέρωση μιας μικρής θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta) στην ίδια τοποθεσία.

