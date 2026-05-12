Έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου και Κυκλάδων

Σταύρος Παπασταύρου

Ολοκληρώθηκε χθες το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικούκαι διακινήθηκε στα συναρμόδια υπουργεία, τηρώνταςπου ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Το Προεδρικό Διάταγμα θωρακίζει την προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων των νησιών, των νησίδων και της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου.Στο Διάταγμα απαγορεύεται οριζόντια η χρήση συρόμενωνπου έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα, ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του «Αμοργοράματος» ενώ παράλληλα προβλέπεται η εισαγωγή κανόνων για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Αφού ληφθούν τα σχόλια από τα συναρμόδια υπουργεία και μετά από σύντομη δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελικό έλεγχο νομιμότητας.Παράλληλα, εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια των σχετικών δηλώσεων του υπουργού, Σταύρου Παπασταύρου, ηγια τις περιοχές τουτης Περιφέρειας Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα για τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και μέρους της Λακωνίας.Η έγκριση της μελέτης αποτελεί σημαντικό βήμα στον συνολικό σχεδιασμό προστασίας των περιοχών Natura 2000 και συνδέεται με την πορεία θεσμοθέτησης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ιονίου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου προστασίας για χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.Αποτελεί, δε, την 16η ΕΠΜ που εγκρίνεται από το ΥΠΕΝ, μεταξύ των οποίων οι ΕΠΜ για τα δύο Εθνικά θαλάσσια Πάρκα, Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες και Ιονίου. Συνολικά, πλέον καλύπτονται με εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες,οι οποίες αποτελούν το 73,35% της συνολικής έκτασης των περιοχών Natura.Η μελέτη καλύπτει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύτιμο οικολογικά σύνολο περιοχών, που εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, ενώ η θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου συνδέεται διοικητικά και με περιοχές της Βοιωτίας, της Φωκίδας, της Αττικής και της Αχαΐας.Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται σημαντικοί ορεινοί όγκοι, όπως ο Πάρνωνας, το Μαίναλο, τα Γεράνεια, η Ζήρεια και ο Ολίγυρτος, με ορισμένους από αυτούς, όπως πρόσφατα το Χιονοβούνι, να έχουν χαρακτηριστεί ως απάτητα βουνά. Παράλληλα, περιλαμβάνονται ιδιαίτερα ευαίσθητες παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, όπως οι εκβολές του Ευρώτα, η Ελαφόνησος, η Μονεμβασιά, η Ακροναυπλία, η Λιμνοθάλασσα Μουστού και ο Κορινθιακός Κόλπος, καθώς και σημαντικά εσωτερικά υγροτοπικά οικοσυστήματα, όπως η λίμνη Στυμφαλία.Παράλληλα, η ΕΠΜ 10Β, που περιλαμβάνει συνολικά 19 περιοχές Natura 2000, καλύπτει αξιόλογους χερσαίους και θαλάσσιους τύπους οικοτόπων, όπου εντοπίζονται σπάνια, ενδημικά, απειλούμενα είδη ζώων και φυτών με ιδιαίτερο βιογεωγραφικό ενδιαφέρον, τα οποία πρέπει να προστατευθούν.- ζώνες προστασίας,- επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες,- μέτρα διαχείρισης και προστασίας, με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη συμβατότητα με ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες.