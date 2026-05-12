Δένδιας: Έθεσα στους ομολόγους μου και τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας το ζήτημα του θαλάσσιου drone που βρέθηκε στη Λευκάδα
«Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα», τόνισε σε ανάρτησή στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε τους ομολόγους του, καθώς και τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας για το θαλάσσιο drone, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες, στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Όπως επεσήμανε νωρίτερα το πρωί σε δηλώσεις του ο υπουργός αλλά και σε ανάρτησή του στο Χ, «είμαστε βέβαιοι πλέον ότι το drone είναι ουκρανικό».
Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του καθώς και τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίο συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) για το «ζήτημα της ανέλκυσης θαλάσσιου drone και τον μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».
Επίσης, ο υπουργός σημειώνει στην ανάρτησή του ότι «ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της "Ανάλυσης Απειλών". Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα».
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας:
«Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών - μελών της.
Ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της "Ανάλυσης Απειλών". Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα.
Έθεσα επίσης στους ομολόγους μου, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ – Άμυνας, το ζήτημα της ανέλκυσης θαλάσσιου #drone στην Ελλάδα, το οποίο είμαστε βέβαιοι πλέον ότι είναι ουκρανικό, και τον μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».
«Η παρουσία αυτού του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας, ενώ κατέληξε πως «είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα».
Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών - μελών της.— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 12, 2026
Ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της «Ανάλυσης Απειλών». Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με… pic.twitter.com/gZkwwBePLG
«Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα»Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου - παρουσία μέσω βιντεοκλήσης του Ουκρανού υπουργού Άμυνας- για τα δεδομένα σχετικά με το drone που "ψαρέψαμε" στην Ελλάδα, είναι ουκρανικό».
