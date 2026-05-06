Θρίλερ με τη φάλαινα Τίμι: Ειδικοί φοβούνται ότι πέθανε παρά την επιχείρηση διάσωσης που κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φάλαινα Γερμανία Βαλτική θάλασσα Διάσωση

Θρίλερ με τη φάλαινα Τίμι: Ειδικοί φοβούνται ότι πέθανε παρά την επιχείρηση διάσωσης που κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ

Κάποιοι υποστήριζαν ότι η φάλαινα έπρεπε να αφεθεί να πεθάνει ήρεμα, ενώ άλλοι πίεζαν για μια οργανωμένη επιχείρηση επιστροφής της στον Ατλαντικό

Θρίλερ με τη φάλαινα Τίμι: Ειδικοί φοβούνται ότι πέθανε παρά την επιχείρηση διάσωσης που κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ
UPD: 17 ΣΧΟΛΙΑ
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της μεγάπτερης φάλαινας με το όνομα «Τίμι», η οποία είχε εγκλωβιστεί σε ρηχά νερά κοντά στη Γερμανία και τελικά απελευθερώθηκε έπειτα από μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης κόστους περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η φάλαινα είχε εντοπιστεί από τον Μάρτιο κοντά στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, πολύ μακριά από τον φυσικό της βιότοπο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Με το πέρασμα των εβδομάδων, η κατάσταση της υγείας της φέρεται να επιδεινώθηκε, ενώ ζωντανές μεταδόσεις με τις προσπάθειες διάσωσής της έγιναν viral στα social media.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ειδικών και φιλοζωικών οργανώσεων, καθώς κάποιοι υποστήριζαν ότι η φάλαινα έπρεπε να αφεθεί να πεθάνει ήρεμα, ενώ άλλοι πίεζαν για μια οργανωμένη επιχείρηση επιστροφής της στον Ατλαντικό.

Τελικά, το Σάββατο 2 Μαΐου, η Τίμι μεταφέρθηκε με ειδική φορτηγίδα γεμάτη νερό, την οποία ρυμουλκούσε πλοίο διάσωσης, και απελευθερώθηκε περίπου 45 μίλια από τις ακτές του Σκάγκεν στη Δανία.


Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι η φάλαινα μπορεί να μην επιβίωσε.

«Είναι πολύ πιθανό να έχει πεθάνει»

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση της Τίμι πριν από τη μεταφορά της είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η φάλαινα είχε αναζητήσει τα ρηχά νερά επειδή ήταν εξαντλημένη και χρειαζόταν ξεκούραση.

Κλείσιμο
Ο ερευνητής φαλαινών Fabian Ritter δήλωσε σε γερμανικά μέσα ότι εάν ο πομπός παρακολούθησης που τοποθετήθηκε στο ζώο δεν δώσει δεδομένα, τότε «θα πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή τόσο για τη φάλαινα όσο και για την ομάδα διάσωσης».

Το πρόβλημα είναι ότι, σύμφωνα με τον Karin Walter-Mommert, ο οποίος συμμετείχε στη χρηματοδότηση της επιχείρησης, η συσκευή εντοπισμού που είχε τοποθετηθεί στη φάλαινα και θα μετέδιδε στοιχεία για τις ζωτικές της λειτουργίες δεν λειτουργεί.


Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ούτε πού βρίσκεται η Τίμι ούτε αν είναι ακόμη ζωντανή.

Ο Burkard Baschek από το Ωκεανογραφικό Μουσείο του Στράλζουντ είχε προειδοποιήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η απελευθέρωση της φάλαινας σε ανοιχτή θάλασσα ενδέχεται να την έθετε σε κίνδυνο πνιγμού.

Παράλληλα, Δανοί και Γερμανοί επιστήμονες ζητούν πλέον να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα δεδομένα από την επιχείρηση διάσωσης, ενώ ο Δανός θαλάσσιος βιολόγος Peter Madsen χαρακτήρισε «ασυνήθιστη και λανθασμένη» την έλλειψη ενημέρωσης γύρω από την κατάσταση του ζώου.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι η Karin Walter-Mommert, η οποία μαζί με τον Walter Gunz είχε χρηματοδοτήσει μέρος της επιχείρησης, πήρε δημόσια αποστάσεις από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απελευθέρωση της φάλαινας.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Αποστασιοποιούμαστε ρητά από τα γεγονότα και από τον τρόπο με τον οποίο αφέθηκε ελεύθερη η φάλαινα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τυχόν ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν στους ιδιοκτήτες, στους χειριστές και στα πληρώματα των πλοίων που συμμετείχαν στην αποστολή.

Την ίδια στιγμή, βίντεο από drone έδειξαν μια φάλαινα να κολυμπά και να εκτοξεύει νερό κοντά στη φορτηγίδα μετά την απελευθέρωση, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί επίσημα ότι επρόκειτο πράγματι για την «Timmy».

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στη Γερμανία και στη Δανία, ενώ οι ειδικοί περιμένουν πλέον οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να δείξει αν η φάλαινα κατάφερε τελικά να επιβιώσει μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης.
UPD: 17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης