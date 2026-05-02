Τα φυτά στις διαδρομές του Ολύμπου: Οδηγός πεδίου για τη χλωρίδα του βουνού
Τα φυτά στις διαδρομές του Ολύμπου: Οδηγός πεδίου για τη χλωρίδα του βουνού
Στον Όλυμπο έχουν καταγραφεί 1.983 φυτά, ενώ τα περισσότερα βρίσκονται στην αλπική ζώνη, στα 2.900 μέτρα
Τα φυτά που συναντούν, σε πολλές διαδρομές τους, οι πεζοπόροι στον Όλυμπο, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά, καταγράφονται σε μια νέα έκδοση, που μόλις κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα.
Το «Olympic Flowers-fields guide to the flora of Mt Olympus», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ανάβαση με συγγραφείς τον κορυφαίο βοτανικό και ειδήμονα της ελληνικής χλωρίδας, Arne Strid και τον ερευνητή και φωτογράφο, Λευτέρη Κηπόπουλο, αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό πεδίου για τη χλωρίδα του Ολύμπου. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και χάρτης της περιοχής σε κλίμακα 1:40.000, καθιστώντας τον εργαλείο για κάθε πεζοπόρο, φυσιολάτρη και επιστήμονα.
«Περιέχει και μια επικαιροποιημένη λίστα με τα 1.983 καταγεγραμμένα φυτά του Ολύμπου, εκ των οποίων τα 372 περιλαμβάνονται σε εικονογραφημένο οδηγό και αποτελούν εκείνα που είναι πιο πιθανό να συναντήσει ένας ορειβάτης στις διαδρομές» εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Κηπόπουλος, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα ενδημικά φυτά, βρίσκονται στην αλπική ζώνη, στα 2.900 μέτρα.
Έχοντας περπατήσει δεκάδες φορές το βουνό για περισσότερα από 20 χρόνια, ο κ. Κηπόπουλος ασχολείται συστηματικά με την καταγραφή των φυτών ως ιδιώτης -ο ίδιος είναι πλέον συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Θεωρεί, μάλιστα, ότι τιμώνται στο πρόσωπό του, με αυτή την έκδοση, όλοι οι εθελοντές που έχουν βοηθήσει την επιστήμη της βοτανικής με τις καταγραφές που κάνουν. «Με ενδιαφέρει να προβληθεί ο Όλυμπος ως ένας βοτανικός προορισμός και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος ώστε να μην ξεριζώνει φυτά και το αυτονόητο, να μην πετάει σκουπίδια» λέει.
Άλλωστε, η έκδοση αποτελεί ευκαιρία να ανακαλύψουν οι επισκέπτες του βουνού, ένα μέρος της χλωρίδας και συγχρόνως να δοθεί και μια άλλη διάσταση στην πεζοπορική διαδρομή. «Να προτρέψουμε, δηλαδή, τον κόσμο να μην κοιτάζει μόνο την ώρα που χρειάστηκε για να ανέβει, αλλά να θαυμάσει και να αναγνωρίσει τα φυτά που υπάρχουν σε διάφορες διαδρομές. Γι’ αυτό και επιλέξαμε φυτά που λίγο - πολύ θα τα συναντήσει κανείς σε κάποιες από τις διαδρομές».
Το «Olympic Flowers-fields guide to the flora of Mt Olympus», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ανάβαση με συγγραφείς τον κορυφαίο βοτανικό και ειδήμονα της ελληνικής χλωρίδας, Arne Strid και τον ερευνητή και φωτογράφο, Λευτέρη Κηπόπουλο, αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό πεδίου για τη χλωρίδα του Ολύμπου. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και χάρτης της περιοχής σε κλίμακα 1:40.000, καθιστώντας τον εργαλείο για κάθε πεζοπόρο, φυσιολάτρη και επιστήμονα.
«Περιέχει και μια επικαιροποιημένη λίστα με τα 1.983 καταγεγραμμένα φυτά του Ολύμπου, εκ των οποίων τα 372 περιλαμβάνονται σε εικονογραφημένο οδηγό και αποτελούν εκείνα που είναι πιο πιθανό να συναντήσει ένας ορειβάτης στις διαδρομές» εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Κηπόπουλος, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα ενδημικά φυτά, βρίσκονται στην αλπική ζώνη, στα 2.900 μέτρα.
Ο Όλυμπος ως βοτανικός προορισμός
Έχοντας περπατήσει δεκάδες φορές το βουνό για περισσότερα από 20 χρόνια, ο κ. Κηπόπουλος ασχολείται συστηματικά με την καταγραφή των φυτών ως ιδιώτης -ο ίδιος είναι πλέον συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Θεωρεί, μάλιστα, ότι τιμώνται στο πρόσωπό του, με αυτή την έκδοση, όλοι οι εθελοντές που έχουν βοηθήσει την επιστήμη της βοτανικής με τις καταγραφές που κάνουν. «Με ενδιαφέρει να προβληθεί ο Όλυμπος ως ένας βοτανικός προορισμός και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος ώστε να μην ξεριζώνει φυτά και το αυτονόητο, να μην πετάει σκουπίδια» λέει.
Άλλωστε, η έκδοση αποτελεί ευκαιρία να ανακαλύψουν οι επισκέπτες του βουνού, ένα μέρος της χλωρίδας και συγχρόνως να δοθεί και μια άλλη διάσταση στην πεζοπορική διαδρομή. «Να προτρέψουμε, δηλαδή, τον κόσμο να μην κοιτάζει μόνο την ώρα που χρειάστηκε για να ανέβει, αλλά να θαυμάσει και να αναγνωρίσει τα φυτά που υπάρχουν σε διάφορες διαδρομές. Γι’ αυτό και επιλέξαμε φυτά που λίγο - πολύ θα τα συναντήσει κανείς σε κάποιες από τις διαδρομές».
«Ο Θεσσαλικός Όλυμπος είναι αδικημένος»
Καταλήγοντας, ο κ. Κηπόπουλος σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια, ο κύριος όγκος των επισκεπτών ανεβαίνει στον Όλυμπο από την πλευρά της Πιερίας, το Λιτόχωρο. «Η πίσω, όμως, πλευρά του βουνού, ο Θεσσαλικός Όλυμπος που λέμε, είναι αδικημένος γιατί είναι επιβαρυμένος πολύ από την κτηνοτροφία. Ωστόσο, αυτοί που αναζητούν κάτι καινούργιο από τις χιλιοπερπατημένες διαδρομές, θα συναντήσουν πιο παρθένα μέρη, με πολύ ενδιαφέρον για ορειβάτες, αναρριχητές και πεζοπόρους».
Σε αλφαβητικό ευρετήριο, στο τέλος του βιβλίου, τα είδη της χλωρίδας παρουσιάζονται ταξινομημένα κατά οικογένεια, με πληροφορίες για τον βιότοπο, την περίοδο ανθοφορίας και την εξάπλωσή τους, ενώ υπάρχει και πλήρης λίστα των 1.983 καταγεγραμμένων ειδών της περιοχής του Ολύμπου.
Ο συγγραφέας της έκδοσης Arne Strid διετέλεσε διαδοχικά καθηγητής της Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και διευθυντής του Botanical Garden του Γκέτεμποργκ. Έχει διακριθεί για την επιστημονική του έρευνα εδώ και μισό αιώνα στην ελληνική χλωρίδα καθώς κατέγραψε και ανέδειξε τα είδη της, ενώ ανακάλυψε και δεκάδες νέα. Ήδη, από τη διδακτορική του διατριβή (1970) μελέτησε τη διαφοροποίηση και εξέλιξη των φυτών του Αιγαίου και έκτοτε ταξιδεύει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην ελληνική ύπαιθρο, εξερευνώντας πολλές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
