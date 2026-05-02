Τα φυτά στις διαδρομές του Ολύμπου: Οδηγός πεδίου για τη χλωρίδα του βουνού

«Ο Θεσσαλικός Όλυμπος είναι αδικημένος»

Καταλήγοντας, ο κ. Κηπόπουλος σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια, ο κύριος όγκος των επισκεπτών ανεβαίνει στον Όλυμπο από την πλευρά της Πιερίας, το Λιτόχωρο. «Η πίσω, όμως, πλευρά του βουνού, ο Θεσσαλικός Όλυμπος που λέμε, είναι αδικημένος γιατί είναι επιβαρυμένος πολύ από την κτηνοτροφία. Ωστόσο, αυτοί που αναζητούν κάτι καινούργιο από τις χιλιοπερπατημένες διαδρομές, θα συναντήσουν πιο παρθένα μέρη, με πολύ ενδιαφέρον για ορειβάτες, αναρριχητές και πεζοπόρους».Σε αλφαβητικό ευρετήριο, στο τέλος του βιβλίου, τα είδη της χλωρίδας παρουσιάζονται ταξινομημένα κατά οικογένεια, με πληροφορίες για τον βιότοπο, την περίοδο ανθοφορίας και την εξάπλωσή τους, ενώ υπάρχει και πλήρης λίστα των 1.983 καταγεγραμμένων ειδών της περιοχής του Ολύμπου.Ο συγγραφέας της έκδοσης Arne Strid διετέλεσε διαδοχικά καθηγητής της Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και διευθυντής του Botanical Garden του Γκέτεμποργκ. Έχει διακριθεί για την επιστημονική του έρευνα εδώ και μισό αιώνα στην ελληνική χλωρίδα καθώς κατέγραψε και ανέδειξε τα είδη της, ενώ ανακάλυψε και δεκάδες νέα. Ήδη, από τη διδακτορική του διατριβή (1970) μελέτησε τη διαφοροποίηση και εξέλιξη των φυτών του Αιγαίου και έκτοτε ταξιδεύει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην ελληνική ύπαιθρο, εξερευνώντας πολλές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ