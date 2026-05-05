Ανακαλύφθηκαν 27 πιθανοί πλανήτες που θυμίζουν Star Wars και έχουν δύο ήλιους, τι αναφέρει νέα έρευνα
Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έρχεται να εμπλουτίσει τη γνώση μας για το Σύμπαν, καθώς αστρονόμοι εντόπισαν 27 νέους πιθανούς πλανήτες που περιφέρονται γύρω από δύο αστέρες, θυμίζοντας το φανταστικό σκηνικό του πλανήτη Tatooine από το σύμπαν του Star Wars.
Μέχρι σήμερα, είχαν επιβεβαιωθεί μόλις 18 τέτοιοι πλανήτες, γνωστοί ως διπλοαστρικοί (circumbinary), ενώ περισσότεροι από 6.000 εξωπλανήτες έχουν βρεθεί να κινούνται γύρω από ένα μόνο άστρο, όπως η Γη γύρω από τον Ήλιο. Η νέα μελέτη αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των υποψήφιων πλανητικών συστημάτων αυτού του τύπου.
Οι πλανήτες αυτοί εντοπίζονται σε αποστάσεις που κυμαίνονται από 650 έως 18.000 έτη φωτός από τη Γη, γεγονός που δείχνει ότι τέτοιες διατάξεις μπορεί να είναι πολύ πιο συχνές από ό,τι πιστευόταν.
Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Ben Montet από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, επισημαίνουν ότι οι πλανήτες αυτοί ήταν δύσκολο να εντοπιστούν με τις παραδοσιακές μεθόδους.
Μέχρι πρόσφατα, η κύρια τεχνική βασιζόταν στη διέλευση ενός πλανήτη μπροστά από το άστρο του, προκαλώντας μικρή πτώση στη φωτεινότητα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί τέλεια ευθυγράμμιση με τη Γη, κάτι που περιορίζει σημαντικά τις ανιχνεύσεις.
Για να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της «αψιδικής μετάπτωσης» (apsidal precession), αναζητώντας μικρές διαταραχές στην κίνηση δύο άστρων που περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο. Όπως εξηγεί η επικεφαλής της μελέτης Margo Thornton, «η ακριβής καταγραφή των εκλείψεων μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία ενός τρίτου σώματος».
Από την ανάλυση 1.590 αστρικών συστημάτων, οι επιστήμονες εντόπισαν 36 περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά των άστρων δεν μπορούσε να εξηγηθεί χωρίς την ύπαρξη τρίτου αντικειμένου. Από αυτές, οι 27 θεωρούνται ισχυροί υποψήφιοι πλανήτες, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την οριστική επιβεβαίωση.
Οι πλανήτες αυτοί εκτιμάται ότι έχουν μέγεθος από παρόμοιο με του Ποσειδώνα έως και δέκα φορές μεγαλύτερο από τον Δία, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα εντυπωσιακούς.
Η αστροφυσικός Sara Webb σημειώνει ότι «ένας πλανήτης όπως ο Tatooine θα μπορούσε να υπάρχει σε μια ζώνη όπου η θερμοκρασία δεν είναι ούτε υπερβολικά υψηλή ούτε υπερβολικά χαμηλή».
Η ανακάλυψη έγινε με τη χρήση δεδομένων από το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, το οποίο εκτοξεύθηκε το 2018 με στόχο τον εντοπισμό εξωπλανητών.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, αναδεικνύει το πόσο η σύγχρονη αστρονομία πλησιάζει έννοιες που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη φαντασία.
Περιβάλλοντα ακραία αλλά πιθανώς κατοικήσιμαΣύμφωνα με τους επιστήμονες, οι διπλοαστρικοί πλανήτες χαρακτηρίζονται από πολύ πιο ακραία περιβάλλοντα σε σχέση με όσα γνωρίζουμε στο ηλιακό μας σύστημα. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται να υπάρχουν περιοχές όπου οι συνθήκες είναι κατάλληλες.
Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο Star Wars, η ύπαρξη εξωπλανητών δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί. Σήμερα, η επιστήμη όχι μόνο τους έχει εντοπίσει, αλλά αρχίζει να αποκαλύπτει και κόσμους που μοιάζουν εντυπωσιακά με εκείνους της επιστημονικής φαντασίας.
