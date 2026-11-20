Σε κλοιό εισαγόμενων ρευστοποιήσεων το Χρηματιστήριο, oδεύει προς ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες
Σε κλοιό εισαγόμενων ρευστοποιήσεων το Χρηματιστήριο, oδεύει προς ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες
Στο κόκκινο ο Γενικός Δείκτης με πτώση 2%, κινείται στη ζώνη των 2.550 μονάδων
Υπό το βάρος των ισχυρών πιέσεων που ασκούνται στις διεθνείς αγορές κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο να επιβαρύνει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Η αναζωπύρωση των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI εντείνει τη νευρικότητα, οδηγώντας τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτικές τοποθετήσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 2,01% και διαπραγματεύεται στις 2.548,95 μονάδες, που είναι και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.580,28 μονάδες. Με βάση την τρέχουσα εικόνα ο ΓΔ οδεύει προς ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες, οι οποίες ξεπερνούν το -3%.
Το αρνητικό κλίμα ενισχύεται από την επιθετική ρητορική της Fed, καθώς οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών. Ούτε η πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic κατάφερε να αναστρέψει την επιφυλακτικότητα γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων να παραμένουν στο προσκήνιο.
Στο ελληνικό χρηματιστήριο, πρόσθετος παράγοντας που ενδέχεται να ενισχύσει τη μεταβλητότητα είναι η σημερινή λήξη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) μηνιαίας διάρκειας, καθώς οι αναπροσαρμογές και το κλείσιμο θέσεων στην αγορά παραγώγων μπορούν να επηρεάσουν τη συναλλακτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.
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Η αναζωπύρωση των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI εντείνει τη νευρικότητα, οδηγώντας τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτικές τοποθετήσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 2,01% και διαπραγματεύεται στις 2.548,95 μονάδες, που είναι και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.580,28 μονάδες. Με βάση την τρέχουσα εικόνα ο ΓΔ οδεύει προς ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες, οι οποίες ξεπερνούν το -3%.
Το αρνητικό κλίμα ενισχύεται από την επιθετική ρητορική της Fed, καθώς οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών. Ούτε η πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic κατάφερε να αναστρέψει την επιφυλακτικότητα γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων να παραμένουν στο προσκήνιο.
Στο ελληνικό χρηματιστήριο, πρόσθετος παράγοντας που ενδέχεται να ενισχύσει τη μεταβλητότητα είναι η σημερινή λήξη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) μηνιαίας διάρκειας, καθώς οι αναπροσαρμογές και το κλείσιμο θέσεων στην αγορά παραγώγων μπορούν να επηρεάσουν τη συναλλακτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.
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