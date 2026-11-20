Βουτιά στα χρηματιστήρια στης Ασίας με τεχνολογικό sell off, βυθίστηκε πάνω από 16% η μετοχή της SoftBank
Βουτιά στα χρηματιστήρια στης Ασίας με τεχνολογικό sell off, βυθίστηκε πάνω από 16% η μετοχή της SoftBank
Οι ασιατικές αγορές οδεύουν προς τη χειρότερη εβδομάδα από το 2020, καθώς η IPO-ρεκόρ της Anthropic απέτυχε να ανακόψει τις ρευστοποιήσεις
Σε κλοιό μαζικών ρευστοποιήσεων βρίσκονται τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η αμφισβήτηση των υψηλών αποτιμήσεων της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται σε γενικευμένο κύμα αποστροφής κινδύνου.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στις αγορές με ισχυρή έκθεση στους ημιαγωγούς και στις τεχνολογικές εταιρείες, ενώ το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται πλέον στο όριο της bear market, έχοντας χάσει περίπου το 20% της αξίας του από τα υψηλά του 2026.
Ούτε το ιστορικό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic κατάφερε να ανακόψει το sell-off, με τους επενδυτές να αμφισβητούν ολοένα περισσότερο κατά πόσον οι τεράστιες επενδύσεις στην AI θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, υποχωρεί κατά 3,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα. Οι εβδομαδιαίες απώλειές του φτάνουν το 8,3%, με την περιοχή να οδεύει προς τη χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2020.
Στα επιμέρους ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 βυθίζεται κατά 4,78%, στις 56.601,78 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός KOSPI καταγράφει απώλειες 5,49%, στις 4.855,78 μονάδες.
Οι μετοχές του ιαπωνικού ομίλου SoftBank Group υποχώρησαν κατά 16,16%, μετά την είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο. Η SoftBank είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της OpenAI, ανταγωνίστριας της Anthropic, έχοντας επενδύσει συνολικά 64,6 δισ. δολάρια στην εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχωρεί κατά 2,15%, στις 22.351,41 μονάδες, και στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite χάνει 1,93%, στις 3.508,71 μονάδες.
Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός δείκτης σημειώνει πτώση 2%, στις 4.977,87 μονάδες, ενώ η Ινδία διαφοροποιείται, με τον Sensex να ενισχύεται οριακά κατά 0,17%, στις 83.161,65 μονάδες.
Στην Ταϊβάν, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Taiex υποχώρησε έως 6,75%, με τις εβδομαδιαίες απώλειες να ξεπερνούν το 17%.
Η αγορά οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από το 1990, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται μαζικά από μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών.
Η TSMC υποχώρησε κατά 5,2%, η Foxconn Technology Group κατά 5,4%, ενώ η MediaTek κατέγραψε βουτιά 9,95%.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στις αγορές με ισχυρή έκθεση στους ημιαγωγούς και στις τεχνολογικές εταιρείες, ενώ το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται πλέον στο όριο της bear market, έχοντας χάσει περίπου το 20% της αξίας του από τα υψηλά του 2026.
Ούτε το ιστορικό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic κατάφερε να ανακόψει το sell-off, με τους επενδυτές να αμφισβητούν ολοένα περισσότερο κατά πόσον οι τεράστιες επενδύσεις στην AI θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, υποχωρεί κατά 3,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα. Οι εβδομαδιαίες απώλειές του φτάνουν το 8,3%, με την περιοχή να οδεύει προς τη χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2020.
Στα επιμέρους ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 βυθίζεται κατά 4,78%, στις 56.601,78 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός KOSPI καταγράφει απώλειες 5,49%, στις 4.855,78 μονάδες.
Οι μετοχές του ιαπωνικού ομίλου SoftBank Group υποχώρησαν κατά 16,16%, μετά την είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο. Η SoftBank είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της OpenAI, ανταγωνίστριας της Anthropic, έχοντας επενδύσει συνολικά 64,6 δισ. δολάρια στην εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχωρεί κατά 2,15%, στις 22.351,41 μονάδες, και στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite χάνει 1,93%, στις 3.508,71 μονάδες.
Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός δείκτης σημειώνει πτώση 2%, στις 4.977,87 μονάδες, ενώ η Ινδία διαφοροποιείται, με τον Sensex να ενισχύεται οριακά κατά 0,17%, στις 83.161,65 μονάδες.
Στην Ταϊβάν, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Taiex υποχώρησε έως 6,75%, με τις εβδομαδιαίες απώλειες να ξεπερνούν το 17%.
Η αγορά οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από το 1990, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται μαζικά από μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών.
Η TSMC υποχώρησε κατά 5,2%, η Foxconn Technology Group κατά 5,4%, ενώ η MediaTek κατέγραψε βουτιά 9,95%.
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