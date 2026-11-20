Σε τροχιά για το μεγαλύτερο σερί απωλειών των τελευταίων τριών και πλέον ετών βρίσκονται τα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς η απότομη ανατροπή του επενδυτικού κλίματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί μαζικές ρευστοποιήσεις, έπειτα από το εντυπωσιακό ράλι του 2026. Οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές και αναζητούν ασφάλεια στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και στο δολάριο, ενώ ακόμη και το ιστορικό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic αποδείχθηκε ανεπαρκές για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στον κλάδο της AI.



Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All Country World υποχωρεί κατά 0,5%, οδεύοντας προς την έβδομη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Σεπτέμβριο του 2023.



Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στην Ασία, όπου ο δείκτης MSCI Asia Pacific χάνει 2,9%, με τις αγορές της περιοχής να βρίσκονται αντιμέτωπες με τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2020.



Παράλληλα, ο δείκτης των αναδυόμενων αγορών έχει διευρύνει τις απώλειές του στο 20% από το υψηλό του Ιουνίου, πλησιάζοντας την είσοδο σε τεχνική πτωτική αγορά (bear market).

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