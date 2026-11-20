Συντάξεις: Στο 2,9% κλειδώνει η αύξηση του 2027, στα 1.003 ευρώ η μέση σύνταξη λόγω γήρατος

Το στοιχείο που θα κάνει φέτος τη μεγάλη διαφορά στις αυξήσεις που θα χορηγηθούν το Δεκέμβριο είναι ότι καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά και περίπου 670.000 συνταξιούχοι εισέρχονται στον κύκλο των αυξήσεων