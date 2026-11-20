Η γερμανική κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως» για τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη από το 2007 – Η UniCredit αποκτά τον έλεγχο της Commerzbank, με σχέδια για περικοπές έως 7.000 θέσεων εργασίας και αλλαγές στη διοίκηση