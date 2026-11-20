UniCredit: Ο Αντρέα Ορσέλ κερδίζει τη μάχη για την εξαγορά της Commerzbank, δημιουργείται τραπεζικός κολοσσός €1,5 τρισ.
UniCredit: Ο Αντρέα Ορσέλ κερδίζει τη μάχη για την εξαγορά της Commerzbank, δημιουργείται τραπεζικός κολοσσός €1,5 τρισ.
Η γερμανική κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως» για τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη από το 2007 – Η UniCredit αποκτά τον έλεγχο της Commerzbank, με σχέδια για περικοπές έως 7.000 θέσεων εργασίας και αλλαγές στη διοίκηση
Μια από τις σημαντικότερες ανατροπές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη βρίσκεται πλέον προ των πυλών, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, εξασφάλισε την πολυαναμενόμενη συγκατάθεση της γερμανικής κυβέρνησης για την εξαγορά της Commerzbank, ξεπερνώντας το τελευταίο ουσιαστικό εμπόδιο σε μια πολυετή προσπάθεια που συνάντησε σφοδρές πολιτικές και επιχειρηματικές αντιδράσεις.
Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε την Πέμπτη (19/11) έπειτα από ορισμένες παραχωρήσεις της ιταλικής τράπεζας, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τραπεζικού κολοσσού με ενεργητικό άνω των 1,5 τρισ. ευρώ και ισχυρή παρουσία στη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
Το Βερολίνο, που παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank, είχε αντιταχθεί επί μακρόν στην εξαγορά. Η αλλαγή στάσης της γερμανικής κυβέρνησης συνιστά καθοριστική νίκη για τον Oρσέλ, ο οποίος κατάφερε να υπερβεί την αντίσταση της διοίκησης της γερμανικής τράπεζας, των εκπροσώπων των εργαζομένων και της πολιτικής ηγεσίας.
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Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε την Πέμπτη (19/11) έπειτα από ορισμένες παραχωρήσεις της ιταλικής τράπεζας, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τραπεζικού κολοσσού με ενεργητικό άνω των 1,5 τρισ. ευρώ και ισχυρή παρουσία στη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
Το Βερολίνο, που παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank, είχε αντιταχθεί επί μακρόν στην εξαγορά. Η αλλαγή στάσης της γερμανικής κυβέρνησης συνιστά καθοριστική νίκη για τον Oρσέλ, ο οποίος κατάφερε να υπερβεί την αντίσταση της διοίκησης της γερμανικής τράπεζας, των εκπροσώπων των εργαζομένων και της πολιτικής ηγεσίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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