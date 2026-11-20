Αρχές 2028 ολοκληρώνεται το πρώτο κύμα επενδύσεων €300 εκατ. στο «Ελ. Βενιζέλος», το επόμενο κύμα και οι αγορές στόχοι
Αρχές 2028 ολοκληρώνεται το πρώτο κύμα επενδύσεων €300 εκατ. στο «Ελ. Βενιζέλος», το επόμενο κύμα και οι αγορές στόχοι
Το 2026 το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας θα εξυπηρετήσει λίγο πάνω από 35 εκατομμύρια επιβάτες
Έως τα τέλη του 2027 με αρχές του 2028 αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο μεγάλο κύμα επενδύσεων, ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με αιχμή το νέο πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων και σειρά παρεμβάσεων στις αεροπορικές υποδομές.
Την ίδια στιγμή, προχωρά και ο σχεδιασμός για την περαιτέρω επέκταση των εγκαταστάσεων του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, το οποίο αναμένεται να εξυπηρετήσει φέτος περισσότερους από 35 εκατομμύρια επιβάτες, με τη διοίκησή του να επισημαίνει την ανάγκη οι επενδύσεις στις υποδομές να συνοδευτούν από αντίστοιχη ενίσχυση των δυνατοτήτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.
Στα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, πέραν του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης, περιλαμβάνονται η δημιουργία 32 θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών κοντά στο εκθεσιακό κέντρο, η κατασκευή μικρού αεροσταθμού εξυπηρέτησης VIP επιβατών, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης στους τροχοδρόμους, τα συστήματα φωτισμού κ.τ.λ..
Όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Καλλιμασιάς χθες από το βήμα του συνεδρίου «Reimagine Tourism», περισσότερο από το 70% των επισκεπτών στην Ελλάδα φτάνει στη χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων, ενώ περίπου το 40% συνδέεται με την Αθήνα, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία των αεροπορικών υποδομών για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. «Φέτος θα εξυπηρετήσουμε λίγο πάνω από 35 εκατομμύρια επιβάτες».
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Την ίδια στιγμή, προχωρά και ο σχεδιασμός για την περαιτέρω επέκταση των εγκαταστάσεων του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, το οποίο αναμένεται να εξυπηρετήσει φέτος περισσότερους από 35 εκατομμύρια επιβάτες, με τη διοίκησή του να επισημαίνει την ανάγκη οι επενδύσεις στις υποδομές να συνοδευτούν από αντίστοιχη ενίσχυση των δυνατοτήτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.
Στα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, πέραν του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης, περιλαμβάνονται η δημιουργία 32 θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών κοντά στο εκθεσιακό κέντρο, η κατασκευή μικρού αεροσταθμού εξυπηρέτησης VIP επιβατών, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης στους τροχοδρόμους, τα συστήματα φωτισμού κ.τ.λ..
Όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Καλλιμασιάς χθες από το βήμα του συνεδρίου «Reimagine Tourism», περισσότερο από το 70% των επισκεπτών στην Ελλάδα φτάνει στη χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων, ενώ περίπου το 40% συνδέεται με την Αθήνα, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία των αεροπορικών υποδομών για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. «Φέτος θα εξυπηρετήσουμε λίγο πάνω από 35 εκατομμύρια επιβάτες».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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