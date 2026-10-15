«Τέλος» το diesel για την Ελλάδα
Τα υβριδικά κυριαρχούν στις νέες ταξινομήσεις με 60,8%, ενώ η συμβατική πετρελαιοκίνηση περιορίζεται στο περιθώριο. Μια εξέλιξη για την οποία το Newsauto έγραφε περισσότερο από μία δεκαετία πριν, με δημοσιεύματα που τότε αντιμετωπίστηκαν από ορισμένους ως υπερβολικά ή και κατευθυνόμενα…
Η αλλαγή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου δεν είναι πλέον πρόβλεψη. Αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, που δημοσιεύθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2026: τον Σεπτέμβριο, η κατηγορία των συμβατικών diesel περιορίστηκε στο 1,1% των νέων επιβατικών, έναντι 4,6% έναν χρόνο νωρίτερα. Τα μη επαναφορτιζόμενα υβριδικά ανέβηκαν στο 60,8%, από 54,3%, ενώ τα συμβατικά βενζινοκίνητα υποχώρησαν στο 13,9%. Τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέκτησαν το 10,6%, τα plug-in υβριδικά το 9% και το υγραέριο το 4,5%. Όλα αυτά σε μια αγορά 12.804 καινούργιων επιβατικών, αυξημένη κατά 4,3%. Οι αριθμοί αφορούν τις νέες ταξινομήσεις του συγκεκριμένου μήνα, όχι το σύνολο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
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