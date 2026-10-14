Wall Street: Στο κόκκινο οι δείκτες, ξεπούλημα στις μετοχές AI και ανησυχία για τη Fed μετά τον πληθωρισμό

Πιέσεις στις τράπεζες – Πτώση 5% για την Bank of America

Πετρέλαιο: Ιστορικά υψηλά για ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips

Berkshire Hathaway και χρυσός κόντρα στο αρνητικό κλίμα

Αποτέλεσμα η μετοχή της CoreWeave κατέρρευσε περισσότερο από 16%, ενώ η Oracle υποχώρησε περίπου 9%, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδυτικών δαπανών σε υποδομές AI.Απώλειες καταγράφουν και οι κατασκευαστές ημιαγωγών, με τη Micron Technology να χάνει 3%, την AMD να υποχωρεί 5% και τις Intel και Sandisk να σημειώνουν πτώση 4% η καθεμία.Αρνητική είναι η εικόνα και στον τραπεζικό κλάδο, με την Bank of America να υποχώρησε 5%, μετά την ανακοίνωση εσόδων τρίτου τριμήνου που διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.Η τράπεζα βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με ομοσπονδιακές κυρώσεις άνω των 1,2 δισ. δολαρίων, καθώς οι εποπτικές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε αναφέρει ύποπτες συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων.Η Morgan Stanley υποχώρησε σχεδόν 4%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στη χρηματιστηριακή αγορά.Στον αντίποδα, οι μεγάλοι αμερικανικοί πετρελαϊκοί όμιλοι επωφελούνται από την άνοδο των τιμών του αργού, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 1,01%, κλείνοντας στα 95,09 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε εβδομαδιαία βάση καταγράφει άνοδο περίπου 4%.Οι μετοχές των ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips άγγιξαν νέα ιστορικά υψηλά ενδοσυνεδριακά, στα 177,36, 222,20 και 142,50 δολάρια αντίστοιχα, πριν περιορίσουν μέρος των κερδών τους.Η άνοδος των τιμών συνδέεται με την ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, καθώς και με τις αυξημένες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.Οι υψηλές τιμές καυσίμων επιβαρύνουν παράλληλα τους Αμερικανούς καταναλωτές, με τη μέση τιμή της βενζίνης να φθάνει τα 4,33 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι περίπου 3,08 δολαρίων πριν από έναν χρόνο.Εξαίρεση στη γενικευμένη πτώση αποτελεί η Berkshire Hathaway, η οποία κατέγραψε τη δέκατη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, η πρώτη από τον Ιανουάριο του 2018. Η μετοχή έχει ενισχυθεί περισσότερο από 5% κατά τη διάρκεια του ανοδικού σερί, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές του ομίλου υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Γκρεγκ Έιμπελ.Την ίδια στιγμή, ο χρυσός διατηρεί την ελκυστικότητά του ως επενδυτικό καταφύγιο. Η Morgan Stanley τον τοποθετεί στην κορυφή των προτιμήσεών της μεταξύ των εμπορευμάτων, προβλέποντας ότι η τιμή του μπορεί να φθάσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το δεύτερο τρίμηνο του 2027.Σύμφωνα με τη στρατηγικό εμπορευμάτων της τράπεζας, Έιμι Γκάουερ, οι ισχυρές αγορές από κεντρικές τράπεζες και οι εισροές σε ETF στηρίζουν το πολύτιμο μέταλλο πάνω από τα 4.000 δολάρια, παρά τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων.Το σκηνικό στη Wall Street αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για έναν συνδυασμό επίμονου πληθωρισμού, υψηλών επιτοκίων, ενεργειακής κρίσης και υπερβολικού δανεισμού στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, που απειλεί να περιορίσει τη δυναμική των αμερικανικών μετοχών.