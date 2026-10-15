Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων με όχημα τα κριτήρια ESG
Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων με όχημα τα κριτήρια ESG
Στοίχημα η ανταγωνιστικότητα σε μια Μεσόγειο αυξημένων κινδύνων
Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί βασικό στοίχημα για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία επιδιώκει να συνδέσει την πρόσβαση σε κεφάλαια με την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την πράσινη μετάβαση.
Σε ένα περιβάλλον αυξημένων περιβαλλοντικών, ενεργειακών και γεωστρατηγικών κινδύνων, τα κριτήρια ESG επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν τη λειτουργία τους, σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία τους.
Το μήνυμα που ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, στο πρώτο Μεσογειακό Φόρουμ της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI), στην Αθήνα, αποτυπώνει τη μεταβολή στον τρόπο προσέγγισης της χρηματοδότησης. Οι αποφάσεις με πραγματική αξία είναι εκείνες που δημιουργούν προοπτικές για την επόμενη γενιά, μέσα από επενδύσεις και κεφάλαια που κατευθύνονται σε δραστηριότητες ανθεκτικές στις μελλοντικές προκλήσεις.
Για την Πειραιώς, η πρόκληση είναι να μετατρέψει αυτή τη στρατηγική σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά συχνά διαθέτουν περιορισμένους πόρους για την πράσινη μετάβαση.
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Σε ένα περιβάλλον αυξημένων περιβαλλοντικών, ενεργειακών και γεωστρατηγικών κινδύνων, τα κριτήρια ESG επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν τη λειτουργία τους, σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία τους.
Το μήνυμα που ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, στο πρώτο Μεσογειακό Φόρουμ της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI), στην Αθήνα, αποτυπώνει τη μεταβολή στον τρόπο προσέγγισης της χρηματοδότησης. Οι αποφάσεις με πραγματική αξία είναι εκείνες που δημιουργούν προοπτικές για την επόμενη γενιά, μέσα από επενδύσεις και κεφάλαια που κατευθύνονται σε δραστηριότητες ανθεκτικές στις μελλοντικές προκλήσεις.
Για την Πειραιώς, η πρόκληση είναι να μετατρέψει αυτή τη στρατηγική σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά συχνά διαθέτουν περιορισμένους πόρους για την πράσινη μετάβαση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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