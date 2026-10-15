Μετά τον Τραμπ και ο Μασκ: Ήρθε η ώρα να φύγει ο Ζελένσκι, όσο παραμένει στην εξουσία, η σφαγή συνεχίζεται
Μετά τον Τραμπ και ο Μασκ: Ήρθε η ώρα να φύγει ο Ζελένσκι, όσο παραμένει στην εξουσία, η σφαγή συνεχίζεται
Η Ουκρανία κατήγγειλε επιβράδυνση του Starlink, η οποία επηρέασε επιχειρήσεις με drones και την αεράμυνά της - Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επέρριψε την ευθύνη στην κυβέρνηση των ΗΠΑ
Μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής, ήταν σήμερα η σειρά του Έλον Μασκ να καλέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποχωρήσει από την εξουσία της Ουκρανίας και να αντικατασταθεί από άλλον πρόεδρο, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται τα ερωτήματα για τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης προς το Κίεβο.
Ο επικεφαλής της SpaceX, το δορυφορικό δίκτυο Starlink της οποίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο βασίζεται σε αυτό για τις επικοινωνίες πεδίου και τις εφοδιαστικές επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα να φύγει ο Ζελένσκι», σχολιάζοντας ανάρτηση που ανέφερε πως ο Ουκρανός πρόεδρος φοβάται να τελειώσει τον πόλεμο, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθήσουν εκλογές και αν ηττηθεί, μπορεί να διωχθεί ποινικά για πλήθος σκανδάλων.
Επιπλέον, ο Μασκ υποστήριξε ότι όσο ο Ζελένσκι παραμένει στην εξουσία «η σφαγή συνεχίζεται».
Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το σύστημα Starlink είχε επιβραδυνθεί, παρεμποδίζοντας μεγάλο μέρος των επιχειρήσεών της με drones, καθώς και τη λειτουργία της αεράμυνάς της. Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Μασκ να αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία του δικτύου.
Ο Μασκ απάντησε υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση του δικτύου οφειλόταν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και όχι στην εταιρεία του, τη SpaceX. Παράλληλα, έκανε διάκριση μεταξύ της υπηρεσίας Starshield, η οποία προορίζεται για στρατιωτική χρήση και αξιοποιείται από την Ουκρανία στις αμυντικές επιχειρήσεις της και στο μέτωπο, και της υπηρεσίας Starlink, η οποία περιορίζεται σε πολιτικές χρήσεις. Το δορυφορικό σύστημα που έχει αναπτύξει η SpaceX παρέχει και τις δύο υπηρεσίες.
Ο επικεφαλής της SpaceX, το δορυφορικό δίκτυο Starlink της οποίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο βασίζεται σε αυτό για τις επικοινωνίες πεδίου και τις εφοδιαστικές επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα να φύγει ο Ζελένσκι», σχολιάζοντας ανάρτηση που ανέφερε πως ο Ουκρανός πρόεδρος φοβάται να τελειώσει τον πόλεμο, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθήσουν εκλογές και αν ηττηθεί, μπορεί να διωχθεί ποινικά για πλήθος σκανδάλων.
Επιπλέον, ο Μασκ υποστήριξε ότι όσο ο Ζελένσκι παραμένει στην εξουσία «η σφαγή συνεχίζεται».
And so the slaughter continues …— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026
Time for Zelensky to go https://t.co/tMBThajxhH
Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το σύστημα Starlink είχε επιβραδυνθεί, παρεμποδίζοντας μεγάλο μέρος των επιχειρήσεών της με drones, καθώς και τη λειτουργία της αεράμυνάς της. Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Μασκ να αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία του δικτύου.
Ο Μασκ απάντησε υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση του δικτύου οφειλόταν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και όχι στην εταιρεία του, τη SpaceX. Παράλληλα, έκανε διάκριση μεταξύ της υπηρεσίας Starshield, η οποία προορίζεται για στρατιωτική χρήση και αξιοποιείται από την Ουκρανία στις αμυντικές επιχειρήσεις της και στο μέτωπο, και της υπηρεσίας Starlink, η οποία περιορίζεται σε πολιτικές χρήσεις. Το δορυφορικό σύστημα που έχει αναπτύξει η SpaceX παρέχει και τις δύο υπηρεσίες.
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