Με 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκινά σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά το «ανάχωμα» 40 λεπτών από κράτος και εταιρείες καυσίμων

Οι εκπτώσεις

Στα 1,49 ευρώ η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης

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Ακριβότερα περιφέρεια και νησιά

Με ένα ισχυρό «μαξιλάρι» απέναντι στις πιέσεις των διεθνών αγορών ξεκινά σήμερα, 15 Οκτωβρίου, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με το επίπεδο εκκίνησης να τοποθετείται κοντά στα 1,55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα.Η συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και διυλιστηρίων συγκρατεί το κόστος σε μια περίοδο έντονης ενεργειακής αβεβαιότητας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει πυροδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Χωρίς τις παρεμβάσεις, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου κατά την έναρξη της περιόδου θα εκτινασσόταν μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ το λίτρο από περίπου 1,12 ευρώ πέρσι τον Οκτώβριο.Η φετινή πρεμιέρα γίνεται έτσι σε χαμηλότερα επίπεδα ακόμη και από τα 1,75 ευρώ το λίτρο στα οποία είχε κλείσει τον περασμένο Απρίλιο που ήταν και ο κυβερνητικός στόχος παρά την επιδείνωση που έχει μεσολαβήσει στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον. Όμως παραμένει αισθητά ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 38%.Από σήμερα έως και τις 31 Οκτωβρίου ενεργοποιείται κρατική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ άλλα 20 λεπτά προέρχονται από την έκπτωση των εταιρειών διύλισης. Η ελάφρυνση περνά απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια.Πρόσθετη ανάσα για τα νοικοκυριά που πληρούν τα σχετικά κριτήρια έρχεται από το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται κατά 30%.Με τον συνυπολογισμό του επιδόματος, η πραγματική οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους εκτιμάται ότι μπορεί να αντιστοιχεί περίπου σε 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Δεν πρόκειται για τιμή αγοράς του καυσίμου, αλλά για το ισοδύναμο κόστος που προκύπτει μετά την ενίσχυση.Στον ανταγωνισμό της πρώτης ημέρας, η ΕΚΟ ανακοίνωσε τιμή εκκίνησης στα 1,49 ευρώ το λίτρο για συγκεκριμένες παραγγελίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ειδική εμπορική τιμή και όχι για επίπεδο που ισχύει στο σύνολο της αγοράς ή σε όλα τα πρατήρια.Η κίνηση δίνει πάντως ένα πρώτο στίγμα για το πώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών μπορεί να συμπιέσει περαιτέρω τις τιμές σε επιμέρους περιοχές, πάνω στη βάση που δημιουργούν η κρατική επιδότηση και οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων.Διαφορετική αναμένεται η εικόνα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά το μεταφορικό κόστος θα οδηγήσει σε υψηλότερες τελικές τιμές.