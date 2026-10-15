Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας
Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας
Ένας 34χρονος γλίστρησε προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο, ενώ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία
Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 14χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμούς πολιτών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.
Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης: Στην περιοχή Αγιάζαγά του Σαρίγερ, ένας 34χρονος γλίστρησε προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του. Στην περιοχή Φατίχ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα σε σημείο όπου είχαν λιμνάσει νερά από την ισχυρή βροχόπτωση.
Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ πρόσθεσε ότι τρεις πολίτες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
Εργαζόμενος σε εργοστάσιο σκυροδέματος περιέγραψε στο Ανατολού τις συνθήκες διάσωσης: «Μείναμε εγκλωβισμένοι για περίπου 14 ώρες και μας απεγκλώβισαν με εκσκαφέα. Περίπου 30 άνθρωποι περιμένουν ακόμη να διασωθούν. Το νερό στο εργοστάσιο έφτασε τα δύο με τρία μέτρα, ξεπερνώντας το ύψος μας. Με την υπερχείλιση του ρέματος ήταν αδύνατο να βγούμε έξω».
Στο Κιαάτχανε πλημμύρισε το τέμενος Σανταμπάντ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Αρναβούτκιοϊ και το Κιουτσούκτσεκμετζέ της δυτικής Κωνσταντινούπολης.
Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέστειλε για σήμερα και αύριο τη λειτουργία όλων των σχολείων. Ορισμένα δρομολόγια μετρό και τραμ αποκαταστάθηκαν το πρωί.
Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης: Στην περιοχή Αγιάζαγά του Σαρίγερ, ένας 34χρονος γλίστρησε προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του. Στην περιοχή Φατίχ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα σε σημείο όπου είχαν λιμνάσει νερά από την ισχυρή βροχόπτωση.
Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ πρόσθεσε ότι τρεις πολίτες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
Bursa'da dere taştı, mahalleyi ve sebze halini sel suları bastı https://t.co/aeD9p1DRbK— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) October 15, 2026
Εγκλωβισμένοι, πλημμυρισμένες συνοικίες, προβλήματα στην κυκλοφορίαΗ μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείλιση ρεμάτων πλημμύρισε δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκλωβίζοντας εργαζομένους για πολλές ώρες.
Εργαζόμενος σε εργοστάσιο σκυροδέματος περιέγραψε στο Ανατολού τις συνθήκες διάσωσης: «Μείναμε εγκλωβισμένοι για περίπου 14 ώρες και μας απεγκλώβισαν με εκσκαφέα. Περίπου 30 άνθρωποι περιμένουν ακόμη να διασωθούν. Το νερό στο εργοστάσιο έφτασε τα δύο με τρία μέτρα, ξεπερνώντας το ύψος μας. Με την υπερχείλιση του ρέματος ήταν αδύνατο να βγούμε έξω».
Οι πλημμύρες προκάλεσαν καθιζήσεις δρόμων, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν.
Torrential rain has triggered flash floods across Istanbul, sweeping cars through neighbourhoods, stranding people, triggering landslides and bringing traffic to a standstill, with more rain expected. https://t.co/jL6XcIHII2— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2026
Στο Κιαάτχανε πλημμύρισε το τέμενος Σανταμπάντ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Αρναβούτκιοϊ και το Κιουτσούκτσεκμετζέ της δυτικής Κωνσταντινούπολης.
Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέστειλε για σήμερα και αύριο τη λειτουργία όλων των σχολείων. Ορισμένα δρομολόγια μετρό και τραμ αποκαταστάθηκαν το πρωί.
İstanbul Sarıyer’de şiddetli yağışın yol açtığı hasar havadan görüntülendi. Sele kapılan araçlar üst üste yığıldı ve kullanılamaz hale geldi... https://t.co/Dzwe6eSVSg— TRT HABER (@trthaber) October 15, 2026
Βροχόπτωση-ρεκόρ και τρεις τραυματίεςΟ νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε πρωτοφανής ποσότητα βροχής.
«Μιλάμε για το ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε. Η κακοκαιρία έπληξε επίσης το Ερζερούμ, το Καρς, το Τούντζελι και τη Γιάλοβα.
Στη Γιάλοβα κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στην περιοχή Εσένκιοϊ ένας φύλακας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού διασώθηκε με εκσκαφέα, όταν υπερχείλισε παρακείμενο ρέμα.
#Kağıthane’de Cendere Caddesindeki kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. https://t.co/Cnk00iXyEj— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) October 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα