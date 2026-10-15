Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Τουρκία Κακοκαιρία Νεκροί

Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας

Ένας 34χρονος γλίστρησε προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο, ενώ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία

Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας
Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 14χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμούς πολιτών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης: Στην περιοχή Αγιάζαγά του Σαρίγερ, ένας 34χρονος γλίστρησε προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του. Στην περιοχή Φατίχ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα σε σημείο όπου είχαν λιμνάσει νερά από την ισχυρή βροχόπτωση.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ πρόσθεσε ότι τρεις πολίτες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Εγκλωβισμένοι, πλημμυρισμένες συνοικίες, προβλήματα στην κυκλοφορία

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείλιση ρεμάτων πλημμύρισε δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκλωβίζοντας εργαζομένους για πολλές ώρες.

Εργαζόμενος σε εργοστάσιο σκυροδέματος περιέγραψε στο Ανατολού τις συνθήκες διάσωσης: «Μείναμε εγκλωβισμένοι για περίπου 14 ώρες και μας απεγκλώβισαν με εκσκαφέα. Περίπου 30 άνθρωποι περιμένουν ακόμη να διασωθούν. Το νερό στο εργοστάσιο έφτασε τα δύο με τρία μέτρα, ξεπερνώντας το ύψος μας. Με την υπερχείλιση του ρέματος ήταν αδύνατο να βγούμε έξω».

Κλείσιμο
Οι πλημμύρες προκάλεσαν καθιζήσεις δρόμων, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν.

Στο Κιαάτχανε πλημμύρισε το τέμενος Σανταμπάντ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Αρναβούτκιοϊ και το Κιουτσούκτσεκμετζέ της δυτικής Κωνσταντινούπολης.

Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέστειλε για σήμερα και αύριο τη λειτουργία όλων των σχολείων. Ορισμένα δρομολόγια μετρό και τραμ αποκαταστάθηκαν το πρωί.

Βροχόπτωση-ρεκόρ και τρεις τραυματίες

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε πρωτοφανής ποσότητα βροχής.

«Μιλάμε για το ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε. Η κακοκαιρία έπληξε επίσης το Ερζερούμ, το Καρς, το Τούντζελι και τη Γιάλοβα.

Στη Γιάλοβα κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στην περιοχή Εσένκιοϊ ένας φύλακας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού διασώθηκε με εκσκαφέα, όταν υπερχείλισε παρακείμενο ρέμα.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης