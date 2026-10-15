Επενδύσεις: Οι ξένοι επιστρέφουν, η βιομηχανία υστερεί – Τι πρέπει να αλλάξει

Η Ελλάδα προσελκύει περισσότερες ξένες επενδύσεις, αλλά εξακολουθεί να υστερεί στην προσέλκυση νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για υψηλότερους μισθούς. Η αλλαγή των κριτηρίων κρατικής ενίσχυσης, με μεγαλύτερο βάρος στην παραγωγικότητα αντί στον αριθμό των θέσεων εργασίας, αποτελεί μία από τις συγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκαν για να περιοριστεί αυτό το κενό.



Η νέα έρευνα ‘EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2026’ καταγράφει αύξηση 34% στα νέα επενδυτικά έργα ξένων επιχειρήσεων το 2025, την ώρα που στην Ευρώπη σημειώθηκε μείωση 7%. Ωστόσο, μόλις το 15% των έργων που προσέλκυσε η Ελλάδα αφορούσε τη βιομηχανική παραγωγή, έναντι 28% στην Ευρώπη. Η απόσταση αυτή εξηγεί γιατί η βελτίωση των επενδυτικών επιδόσεων δεν αρκεί από μόνη της για να καλύψει το παραγωγικό έλλειμμα που άφησε η οικονομική κρίση.



Τη στροφή σε επενδύσεις μεγαλύτερης παραγωγικής αξίας υποστήριξε κατά την παρουσίαση της έρευνας ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, προτείνοντας την αναμόρφωση των αναπτυξιακών κινήτρων. Από την πλευρά τους, ο διευθύνων σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Χονδρογιάννης, παρουσίασαν την πορεία των ξένων επενδύσεων, τις προοπτικές της οικονομίας και τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

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