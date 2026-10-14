Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού - εξετάζονται όλα τα σενάρια, μεταξύ αυτών και της αυτοκτονίας
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στην Πάτρα, καθώς ένας φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός φέρεται να είχε ενημερώσει τους συγγενείς τους ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Εξετάζονται όλα τα σενάρια, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός φέρεται να είχε ενημερώσει τους συγγενείς τους ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Εξετάζονται όλα τα σενάρια, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.
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