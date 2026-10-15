Τα ψιλά γράμματα για το ενισχυμένο κατά 30% επίδομα θέρμανσης: Πώς θα πάρετε αυξημένη προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα

Έως τις 10 Νοεμβρίου ανοίγει το myΘέρμανση και έως τις 23 Δεκεμβρίου γίνεται η πρώτη πληρωμή - Τα ποσά για παλιούς και νέους δικαιούχους, τα κριτήρια και τα βήματα που αποτρέπουν καθυστερήσεις