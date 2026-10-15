Τζέσι Μπάκλεϊ: Θα ήταν εντελώς εγωιστικό αν δεν στηρίζαμε την επόμενη γενιά δημιουργών
Τζέσι Μπάκλεϊ: Θα ήταν εντελώς εγωιστικό αν δεν στηρίζαμε την επόμενη γενιά δημιουργών
Η ηθοποιός εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη βαρύτητα που δίνεται στις καμπάνιες των Όσκαρ και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη για τους ανερχόμενους κινηματογραφιστές
Τον προβληματισμό της για την έμφαση που δίνει η κινηματογραφική βιομηχανία στις καμπάνιες προώθησης των Όσκαρ, αντί να επενδύει περισσότερο στα νέα ταλέντα, εξέφρασε η Τζέσι Μπάκλεϊ. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη στους δημιουργούς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, επισημαίνοντας πως η ανάδειξή τους μπορεί να έχει ουσιαστικότερο αντίκτυπο για το μέλλον του κινηματογράφου.
Η Μπάκλεϊ έδωσε το «παρών» στην τελετή των Βραβείων BFI και Chanel στο Λονδίνο, συμμετέχοντας στην κριτική επιτροπή. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, σχολίασε τις δηλώσεις του Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι καμπάνιες των Όσκαρ αποτελούν πλέον τον μοναδικό τρόπο για να προσελκύσουν οι ταινίες το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Μιλώντας στον Guardian, η Τζέσι Μπάκλεϊ αναγνώρισε ότι η προώθηση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της κινηματογραφικής δουλειάς, εξηγώντας πως οι δημιουργοί καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προβολή των έργων τους.
«Πιστεύω ότι υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό» είπε η ηθοποιός και συνέχισε: «Οφείλεις να αναλαμβάνεις την ευθύνη για την προβολή της δουλειάς σου. Θα ήταν πολύ εύκολο απλώς να κάνεις τα γυρίσματα και μετά να εξαφανίζεσαι. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι τα πράγματα λειτουργούν έτσι πλέον».
Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των νέων δημιουργών αποτελεί ευθύνη της σημερινής γενιάς του κινηματογράφου, καθώς οι επόμενοι κινηματογραφιστές έχουν τη δική τους οπτική και τις δικές τους ιστορίες να αφηγηθούν: «Είναι απαραίτητο να στηρίξουμε τους ανερχόμενους δημιουργούς. Θα ήταν εντελώς εγωιστικό αν δεν το κάναμε. Κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και οφείλουμε να στηρίξουμε την επόμενη γενιά. Θέλω να μάθω τι έχουν να πουν, πώς μοιάζει ο κόσμος τους».
Η Μπάκλεϊ, η οποία έχει συμμετάσχει κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές, επισήμανε ότι η ανάγκη προώθησης των ταινιών έχει συνέπειες για όλους όσοι εργάζονται στον κινηματογράφο και όχι μόνο για τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες. «Επηρεάζει τη ζωή τόσων ανθρώπων. Τα συνεργεία, το τμήμα μάρκετινγκ, όλους. Και αν δεν το υποστηρίξεις, δεν θα έχεις δουλειά», ανέφερε, θέτοντας στη συνέχεια το ερώτημα αν η βιομηχανία έχει δώσει υπερβολικά μεγάλη σημασία στις συγκεκριμένες καμπάνιες.
«Ίσως όμως έχουμε δώσει υπερβολική βαρύτητα σε αυτό. Αναρωτιέμαι αν έχει μεγαλύτερο νόημα η στήριξη ανερχόμενων ταλέντων παρά το να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε μια καμπάνια μάρκετινγκ για τα Όσκαρ» είπε.
Η ηθοποιός ζήτησε μεγαλύτερη υποστήριξη για τους κινηματογραφιστές που δραστηριοποιούνται έξω από τις καθιερωμένες δομές της βιομηχανίας, αναφερόμενη στην επιτυχία ταινιών που δημιουργήθηκαν με πολύ περιορισμένα μέσα, όπως τα «Obsession» και «Backrooms». «Ο κόσμος πήγε να τις δει λόγω της ποιότητάς τους, όχι λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους ή επειδή είχαν θεωρηθεί επιτυχημένες εκ των προτέρων», εξήγησε.
Η Μπάκλεϊ έδωσε το «παρών» στην τελετή των Βραβείων BFI και Chanel στο Λονδίνο, συμμετέχοντας στην κριτική επιτροπή. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, σχολίασε τις δηλώσεις του Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι καμπάνιες των Όσκαρ αποτελούν πλέον τον μοναδικό τρόπο για να προσελκύσουν οι ταινίες το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Μιλώντας στον Guardian, η Τζέσι Μπάκλεϊ αναγνώρισε ότι η προώθηση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της κινηματογραφικής δουλειάς, εξηγώντας πως οι δημιουργοί καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προβολή των έργων τους.
«Πιστεύω ότι υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό» είπε η ηθοποιός και συνέχισε: «Οφείλεις να αναλαμβάνεις την ευθύνη για την προβολή της δουλειάς σου. Θα ήταν πολύ εύκολο απλώς να κάνεις τα γυρίσματα και μετά να εξαφανίζεσαι. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι τα πράγματα λειτουργούν έτσι πλέον».
Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των νέων δημιουργών αποτελεί ευθύνη της σημερινής γενιάς του κινηματογράφου, καθώς οι επόμενοι κινηματογραφιστές έχουν τη δική τους οπτική και τις δικές τους ιστορίες να αφηγηθούν: «Είναι απαραίτητο να στηρίξουμε τους ανερχόμενους δημιουργούς. Θα ήταν εντελώς εγωιστικό αν δεν το κάναμε. Κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και οφείλουμε να στηρίξουμε την επόμενη γενιά. Θέλω να μάθω τι έχουν να πουν, πώς μοιάζει ο κόσμος τους».
Η Μπάκλεϊ, η οποία έχει συμμετάσχει κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές, επισήμανε ότι η ανάγκη προώθησης των ταινιών έχει συνέπειες για όλους όσοι εργάζονται στον κινηματογράφο και όχι μόνο για τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες. «Επηρεάζει τη ζωή τόσων ανθρώπων. Τα συνεργεία, το τμήμα μάρκετινγκ, όλους. Και αν δεν το υποστηρίξεις, δεν θα έχεις δουλειά», ανέφερε, θέτοντας στη συνέχεια το ερώτημα αν η βιομηχανία έχει δώσει υπερβολικά μεγάλη σημασία στις συγκεκριμένες καμπάνιες.
«Ίσως όμως έχουμε δώσει υπερβολική βαρύτητα σε αυτό. Αναρωτιέμαι αν έχει μεγαλύτερο νόημα η στήριξη ανερχόμενων ταλέντων παρά το να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε μια καμπάνια μάρκετινγκ για τα Όσκαρ» είπε.
Η ηθοποιός ζήτησε μεγαλύτερη υποστήριξη για τους κινηματογραφιστές που δραστηριοποιούνται έξω από τις καθιερωμένες δομές της βιομηχανίας, αναφερόμενη στην επιτυχία ταινιών που δημιουργήθηκαν με πολύ περιορισμένα μέσα, όπως τα «Obsession» και «Backrooms». «Ο κόσμος πήγε να τις δει λόγω της ποιότητάς τους, όχι λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους ή επειδή είχαν θεωρηθεί επιτυχημένες εκ των προτέρων», εξήγησε.
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