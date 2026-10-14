Υποβλήθηκε το αίτημα για έκδοση NAVTEX, ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η γαλλική εταιρεία που ανέλαβε το project έχει καταλήξει σε κάποια κοινή κατανόηση με τις τουρκικές αρχές, ώστε να υπερπηδηθεί η απαίτησή τους να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία