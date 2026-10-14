Πότε Αθήνα και πότε Λονδίνο θέλει τα Γλυπτά του Παρθενώνα το Βρετανικό Μουσείο: Να μπορούν να εκτίθενται στην Ελλάδα, αλλά να τα μοιραζόμαστε!
Πότε Αθήνα και πότε Λονδίνο θέλει τα Γλυπτά του Παρθενώνα το Βρετανικό Μουσείο: Να μπορούν να εκτίθενται στην Ελλάδα, αλλά να τα μοιραζόμαστε!
Αν όλοι προσέλθουν στις συζητήσεις με τη λογική ότι δεν θα πάρουν όλα όσα θέλουν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση, τόνισε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν
Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα και η Βρετανία μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να κάνουν συμβιβασμούς, εξέφρασε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή.
«Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία» δήλωσε ο Όσμπορν σύμφωνα με το Bloomberg, επισημαίνοντας ότι προϋπόθεση για την επίτευξή της είναι να αποδεχθούν και οι δύο πλευρές πως δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις τους. «Αν όλοι προσέλθουν στις συζητήσεις με τη λογική ότι δεν θα πάρουν όλα όσα θέλουν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας την Τρίτη (13/10), ο Όσμπορν επανέλαβε ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των Γλυπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η βρετανική πλευρά θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους.
«Ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση, ώστε τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται» δήλωσε. «Γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα και το κατανοώ και το σέβομαι. Ωστόσο, αυτή είναι η δική μας θέση και, εάν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος, πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα» πρόσθεσε.
Η προσέγγιση του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου έρχεται σε αντίθεση με την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συμφωνία θα συνεπαγόταν αναγνώριση της βρετανικής κυριότητας των Γλυπτών.
Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο στην εφημερίδα Guardian, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι "δανειζόμαστε" τμήματα του δικού μας μνημείου».
Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023, πριν αναλάβει την εξουσία, ότι τα Γλυπτά θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους». Ωστόσο, τον περασμένο Αύγουστο, μιλώντας στους Financial Times, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου.
Ο Όσμπορν βρέθηκε στην Αθήνα ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση πέντε ετών της Ideal Holdings και, στο περιθώριό της, αναφέρθηκε εκ νέου στις προοπτικές εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης.
«Σέβομαι την ένταση των συναισθημάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα» δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να επιτρέπει την έκθεση των Γλυπτών τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο.
Όπως εξήγησε, με αυτόν τον τρόπο τα Γλυπτά θα μπορούν να παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικά ιστορικά και πολιτιστικά πλαίσια: «στην Αθήνα ως μέρος της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας πόλης, και στο Βρετανικό Μουσείο στο πλαίσιο της ιστορίας όλων των πολιτισμών, ο ένας δίπλα στον άλλον».
«Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία» δήλωσε ο Όσμπορν σύμφωνα με το Bloomberg, επισημαίνοντας ότι προϋπόθεση για την επίτευξή της είναι να αποδεχθούν και οι δύο πλευρές πως δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις τους. «Αν όλοι προσέλθουν στις συζητήσεις με τη λογική ότι δεν θα πάρουν όλα όσα θέλουν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας την Τρίτη (13/10), ο Όσμπορν επανέλαβε ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των Γλυπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η βρετανική πλευρά θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους.
«Ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση, ώστε τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται» δήλωσε. «Γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα και το κατανοώ και το σέβομαι. Ωστόσο, αυτή είναι η δική μας θέση και, εάν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος, πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα» πρόσθεσε.
Η προσέγγιση του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου έρχεται σε αντίθεση με την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συμφωνία θα συνεπαγόταν αναγνώριση της βρετανικής κυριότητας των Γλυπτών.
Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο στην εφημερίδα Guardian, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι "δανειζόμαστε" τμήματα του δικού μας μνημείου».
Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023, πριν αναλάβει την εξουσία, ότι τα Γλυπτά θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους». Ωστόσο, τον περασμένο Αύγουστο, μιλώντας στους Financial Times, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου.
Ο Όσμπορν βρέθηκε στην Αθήνα ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση πέντε ετών της Ideal Holdings και, στο περιθώριό της, αναφέρθηκε εκ νέου στις προοπτικές εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης.
«Σέβομαι πόσο έντονα αισθάνονται οι Έλληνες»
«Σέβομαι την ένταση των συναισθημάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα» δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να επιτρέπει την έκθεση των Γλυπτών τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο.
Όπως εξήγησε, με αυτόν τον τρόπο τα Γλυπτά θα μπορούν να παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικά ιστορικά και πολιτιστικά πλαίσια: «στην Αθήνα ως μέρος της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας πόλης, και στο Βρετανικό Μουσείο στο πλαίσιο της ιστορίας όλων των πολιτισμών, ο ένας δίπλα στον άλλον».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα