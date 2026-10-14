Πότε Αθήνα και πότε Λονδίνο θέλει τα Γλυπτά του Παρθενώνα το Βρετανικό Μουσείο: Να μπορούν να εκτίθενται στην Ελλάδα, αλλά να τα μοιραζόμαστε!

Αν όλοι προσέλθουν στις συζητήσεις με τη λογική ότι δεν θα πάρουν όλα όσα θέλουν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση, τόνισε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν