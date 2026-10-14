Η Γκιλφόιλ ήξερε ότι θα τη διώξουν από την ημέρα που ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα, λέει η δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση στον Τραμπ

Ήταν μια χιονοθύελλα που έγινε χιονοστιβάδα, λέει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, που αποκάλυψε ότι η απόφαση πάρθηκε μέσα σε δύο μόλις ημέρες





«Τον αγκάλιασε, ένιωθε δυνατή, σίγουρη, αλλά άνθρωποι στο παρασκήνιο μου είπαν ότι γνώριζε ότι θα την απέπεμπαν», είπε η Σιράζ χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ και έκανε γνωστό ότι η απόφαση για την απομάκρυνσή της πάρθηκε μέσα σε δύο μόλις ημέρες.









«Ο Τραμπ το έκρυψε κάτω από το χαλί» Η δημοσιογράφος μίλησε και για την ερώτηση που έθεσε αρχικά στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια στον ίδιο τον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν περίμενε πως θα φτάναμε τόσο γρήγορα και άμεσα στην αποκάλυψη της απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ από επίσημα χείλη.



«Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιες κινήσεις θα υπάρξουν κι αν προβλέπεται κάποια ενέργεια για όλα όσα ακούγονταν, χωρίς να περιμένω τέτοια απάντηση - βόμβα. Το ανακοίνωσε πολύ χαλαρά, σαν να μην ήταν κάτι σημαντικό. Μάλιστα, την ίδια ερώτηση έκανα μετά και στον Τραμπ, λίγο πριν φύγει για την Αλάσκα, ο οποίος προσπάθησε να κρύψει το θέμα κάτω από χαλί. Είχε σχέση μαζί της λόγω του γιου του, αλλά απομακρύνθηκε από αυτή», επισήμανε.



President Trump says "he didn't like what he read" on Kimberly Guilfoyle resignation: "She wasn't a member of my family; she dated my son a long time ago." https://t.co/Gs6Zz1cK8p — CSPAN (@cspan) October 13, 2026 Κλείσιμο



BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

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«Ήταν μια χιονοθύελλα που έγινε χιονοστιβάδα». Αυτή την πρόταση χρησιμοποίησε η δημοσιογράφος της Daily Mail , Ελίνα Σιράζ, για να περιγράψει τα όσα συνέβησαν για να φτάσουμε τελικά στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που αποκάλυψε πως την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο πατούσε το πόδι του στην Αθήνα πριν λίγες ημέρες, η Γκιλφόιλ γνώριζε ότι είχε δρομολογηθεί η απομάκρυνσή της.«Τον αγκάλιασε, ένιωθε δυνατή, σίγουρη, αλλά άνθρωποι στο παρασκήνιο μου είπαν ότι γνώριζε ότι θα την απέπεμπαν», είπε η Σιράζ χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ και έκανε γνωστό ότι η απόφαση για την απομάκρυνσή της πάρθηκε μέσα σε δύο μόλις ημέρες.Περιγράφοντας το πώς έφτασε να κάνει την ερώτηση που οδήγησε στην είδηση - βόμβα από την Κέτι Ζακαράια, η Ελίνα Σιράζ είπε ότι στα χέρια της είχε έρθει πολύ υλικό καταγγελιών, γραπτό και ηχητικό, σε σημείο που - όπως είπε - να μην ξέρει τι να το κάνει. «Πολλοί άνθρωποι βγήκαν μπροστά, πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Για όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, πολλοί με πήραν τηλέφωνο, επικοινώνησαν μαζί μου και μου έστειλαν υλικό, τόσο πολύ σε σημείο που να μην ξέρω τι να το κάνω. Αν το βλέπατε θα καταλαβαίνατε ότι υπήρχε δυσαρέσκεια και σε διπλωματικούς κύκλους», τόνισε.Η δημοσιογράφος μίλησε και για την ερώτηση που έθεσε αρχικά στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια στον ίδιο τον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν περίμενε πως θα φτάναμε τόσο γρήγορα και άμεσα στην αποκάλυψη της απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ από επίσημα χείλη.«Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιες κινήσεις θα υπάρξουν κι αν προβλέπεται κάποια ενέργεια για όλα όσα ακούγονταν, χωρίς να περιμένω τέτοια απάντηση - βόμβα. Το ανακοίνωσε πολύ χαλαρά, σαν να μην ήταν κάτι σημαντικό. Μάλιστα, την ίδια ερώτηση έκανα μετά και στον Τραμπ, λίγο πριν φύγει για την Αλάσκα, ο οποίος προσπάθησε να κρύψει το θέμα κάτω από χαλί. Είχε σχέση μαζί της λόγω του γιου του, αλλά απομακρύνθηκε από αυτή», επισήμανε.Αναφορικά με το πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ στον απόηχο των εξελίξεων, η Σιράζ είπε ότι τα αμερικανικά Μέσα είναι ακόμα σε σοκ με την απόφαση αυτή κι ότι δεν γνωρίζει προς το παρόν ποιος θα είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για να την αντικαταστήσει. Πάντως, όπως εκτιμά η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις σχέσεις Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών.Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr , μετά τα όσα έχουν συμβεί, η παραμονή της Κ. Γκιλφόιλ στην Αθήνα θα ήταν προβληματική και θα αποτελούσε βαρίδι τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς οποιαδήποτε κίνηση η πρωτοβουλία θα εμπλέκονταν στην πολεμική εκστρατεία εναντίον της. Επιπλέον, μια «τραυματισμένη» πρέσβης δεν θα μπορούσε ούτε να είναι αποτελεσματική ούτε, πολύ περισσότερο, να αποτελεί ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον.

Το ερώτημα είναι αν θα διοριστεί άμεσα νέος πρέσβης ή αν θα ακολουθηθεί η πρακτική της νυν κυβέρνησης, η οποία έχει αφήσει κενές 92 θέσεις πρεσβευτών σε σύνολο 196 πρεσβειών στο εξωτερικό, οι οποίες λειτουργούν με επιτετραμμένους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πρεσβείες σε χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Ουκρανία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βιετνάμ, η Βολιβία, η Κολομβία κ.ά.



Η παρούσα Διοίκηση(με την εξαίρεση του Μ.Ρουμπιο) έχει «αλλεργία» προς τους διπλωμάτες καριέρας και ο πρόεδρος Τραμπ αρέσκεται, όπως έχει δείξει, στον διορισμό προσωπικών φίλων του ή επιχειρηματιών σε κρίσιμες διπλωματικές θέσεις. Καθήκοντα πλέον, μέχρι να οριστεί νέος πρέσβης, θα ασκεί ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ, ένας εξαιρετικά έμπειρος διπλωμάτης και γνώστης των θεμάτων της περιοχής. Και αυτό αποτελεί εχέγγυο ότι, με την εμπειρία του, θα μπορέσει να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση που κληρονομεί στην πρεσβεία και να ανταποκριθεί στις δύσκολες υποχρεώσεις του επόμενου διαστήματος.



Για την επόμενη επιλογή του προέδρου Τραμπ θα παίξει ρόλο και η έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών. Εάν δεν διορίσει άμεσα νέο πρέσβη, ώστε η διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή της Γερουσίας και η έγκρισή του από την Ολομέλεια να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του χρόνου, και εφόσον οι εκλογές αναδείξουν δημοκρατική πλειοψηφία στη Γερουσία, καμία επιλογή του δεν θα περάσει εύκολα μέσα στο πολωμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.



Ένα ακόμη θέμα είναι τι ακριβώς θα γίνει με τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν εναντίον της Κ. Γκιλφόιλ, τις οποίες τόσο η ίδια όσο και οι δικηγόροι της έχουν απορρίψει. Ήδη διεξάγεται έρευνα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό εάν έχει λάβει τη μορφή επίσημης έρευνας του Γενικού Επιθεωρητή (IG formal probe).



Πάντως, μια ανατροπή των συσχετισμών στο Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές αναμένεται να δρομολογήσει πλήρη έρευνα για όσα έχουν δημοσιευθεί εναντίον της, καθώς ήδη οι επικεφαλής των Δημοκρατικών στις Επιτροπές Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και της Βουλής έχουν ζητήσει να υπάρξει επίσημη έρευνα.



Τα δημοσιεύματα και η αποπομπή Η αποπομπή της Κ. Γκιλφόιλ είναι μοναδική στα χρονικά των ΗΠΑ ως προς τον τρόπο με τον οποίο έγινε, καθώς, ενώ στο παρελθόν είχαν μεν ζητηθεί από τις κυβερνήσεις των χωρών διαπίστευσης οι απομακρύνσεις Αμερικανών πρέσβεων, αλλά μόνο το 2019, επί πρώτης θητείας Τραμπ, αποφασίστηκε η ανάκληση της πρέσβειρας Μ. Γιοβάνοβιτς από το Κίεβο, όπου υπηρετούσε δύο χρόνια πριν από τη λήξη της θητείας της. Όμως, είναι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος ζήτησε δημοσίως την παραίτηση εν ενεργεία πρέσβειρας.



Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας της WSJ. Το πρώτο δημοσίευμα αφορούσε συζήτηση στην οποία, αναφερόμενη στη Ρουμανία, φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέπουν κυβερνήσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δήλωση αυτή είχε τη μορφή έμμεσης απειλής και προς τον παριστάμενο υπουργό Ενέργειας, Σ. Παπασταύρου, ο οποίος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, είχε τονίσει πάντως ότι «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ ανεκτό».



Επίσης, τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ιδιαίτερες σχέσεις με Έλληνες επιχειρηματίες, ενώ ένας συνεργάτης της, ο οποίος την ακολουθούσε σε συναντήσεις, είχε αναλάβει θέση λομπίστα ελληνικής εταιρείας που εμπλεκόταν σε ενεργειακά έργα, τα οποία η ίδια προωθούσε. Υπήρξαν, επίσης, αναφορές για τη χρήση ιδιωτικών τζετ στις μετακινήσεις της, αλλά και για τη συμμετοχή της σε κοσμικές εκδηλώσεις, με τα έξοδα να καλύπτονται από επιχειρηματίες. Η ίδια, πάντως, με δηλώσεις της και μέσω των δικηγόρων της, έχει απαντήσει ότι για όλες τις κινήσεις της είχε ενημερώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ώστε να τηρηθεί ο κώδικας δεοντολογίας.



Η επιλογή της Κ. Γκιλφόιλ ήταν εξαρχής προβληματική, καθώς έμοιαζε περισσότερο με «τακτοποίηση» μιας δημοφιλούς υποστηρίκτριας του προέδρου Τραμπ, ήδη από την προηγούμενη θητεία του, με στενούς δεσμούς με την οικογένειά του λόγω των σχέσεων της με τον γιο του Αμερικανού προέδρου, παρά με επιλογή ενός προσώπου που γνώριζε την περιοχή και είχε εμπειρία από τη διπλωματία και τις διεθνείς σχέσεις, ώστε να μπορέσει να αναλάβει τα δύσκολα καθήκοντα στην Ελλάδα σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων.



Μάλιστα, ο διορισμός της είχε συγκριθεί με τον διορισμό στην Άγκυρα του προσωπικού φίλου του προέδρου Τραμπ, Τομ Μπαράκ, ο οποίος, με διευρυμένες αρμοδιότητες, ασκεί ουσιαστική εξωτερική πολιτική και, παρά τη φιλοτουρκική στάση του, έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο παράγοντα για τη χάραξη της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή.



Και η ίδια η Αμερικανίδα τέως πρέσβειρα δεν φρόντισε να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί με τον διορισμό της, καθώς δεν φρόντισε να περιφρουρήσει το κύρος της θέσης, υποκύπτοντας συχνά στον πειρασμό μιας κοινωνικής ζωής που δεν έδειχνε να ταιριάζει με το αξίωμά της.



Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε έναν χρόνο στη θέση της ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το κεφάλαιο θα κλείσει χωρίς να αφήσει «τραύματα» στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θα είναι «διδακτικό» για τις επόμενες επιλογές σε ό,τι αφορά τον διάδοχο της.