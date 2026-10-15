Metlen: Η μεγάλη μπαταρία της Λάρισας «κουμπώνει» με το Αλουμίνιο

Η μονάδα των 330 MW στις Νέες Καρυές θα αξιοποιηθεί σε πρώτη φάση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της ενεργοβόρας βιομηχανίας -Πώς οι περιορισμοί στην αποθήκευση υπονομεύουν τους εθνικούς στόχους του 2030