Metlen: Η μεγάλη μπαταρία της Λάρισας «κουμπώνει» με το Αλουμίνιο
Metlen: Η μεγάλη μπαταρία της Λάρισας «κουμπώνει» με το Αλουμίνιο
Η μονάδα των 330 MW στις Νέες Καρυές θα αξιοποιηθεί σε πρώτη φάση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της ενεργοβόρας βιομηχανίας -Πώς οι περιορισμοί στην αποθήκευση υπονομεύουν τους εθνικούς στόχους του 2030
Στην ενεργειακή θωράκιση του Αλουμινίου της Ελλάδος στρέφεται σε πρώτη φάση η μεγάλη επένδυση αποθήκευσης που αναπτύσσουν στη Λάρισα η Metlen και ο Όμιλος Καράτζη, δημιουργώντας μια νέα γέφυρα ανάμεσα στις μπαταρίες και τις ανάγκες της ενεργοβόρου βιομηχανίας.
Η μονάδα των 330 MW που κατασκευάστηκε στις Νέες Καρυές της Νίκαιας Λάρισας και εγκαινιάσθηκε χθες παρουσία του Πρωθυπουργού σχεδιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αξιοποιηθεί αρχικά για τον περιορισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του Αλουμινίου. Σε επόμενο στάδιο, η ίδια υποδομή θα περάσει στην ενεργειακή διαχείριση της Protergia, αποτελώντας εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του ευρύτερου χαρτοφυλακίου της.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αυτόνομης αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται άμεσα με το μεγάλο στοίχημα της Metlen για φθηνότερη και περισσότερο προβλέψιμη ενέργεια στη βιομηχανική της δραστηριότητα.
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Η μονάδα των 330 MW που κατασκευάστηκε στις Νέες Καρυές της Νίκαιας Λάρισας και εγκαινιάσθηκε χθες παρουσία του Πρωθυπουργού σχεδιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αξιοποιηθεί αρχικά για τον περιορισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του Αλουμινίου. Σε επόμενο στάδιο, η ίδια υποδομή θα περάσει στην ενεργειακή διαχείριση της Protergia, αποτελώντας εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του ευρύτερου χαρτοφυλακίου της.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αυτόνομης αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται άμεσα με το μεγάλο στοίχημα της Metlen για φθηνότερη και περισσότερο προβλέψιμη ενέργεια στη βιομηχανική της δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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