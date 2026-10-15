Metlen: Η μεγάλη μπαταρία της Λάρισας «κουμπώνει» με το Αλουμίνιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Metlen Energy & Metals Όμιλος Καράτζη Αποθήκευση ενέργειας

Metlen: Η μεγάλη μπαταρία της Λάρισας «κουμπώνει» με το Αλουμίνιο

Η μονάδα των 330 MW στις Νέες Καρυές θα αξιοποιηθεί σε πρώτη φάση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της ενεργοβόρας βιομηχανίας -Πώς οι περιορισμοί στην αποθήκευση υπονομεύουν τους εθνικούς στόχους του 2030

Metlen: Η μεγάλη μπαταρία της Λάρισας «κουμπώνει» με το Αλουμίνιο
Μαριάννα Τζάννε
Στην ενεργειακή θωράκιση του Αλουμινίου της Ελλάδος στρέφεται σε πρώτη φάση η μεγάλη επένδυση αποθήκευσης που αναπτύσσουν στη Λάρισα η Metlen και ο Όμιλος Καράτζη, δημιουργώντας μια νέα γέφυρα ανάμεσα στις μπαταρίες και τις ανάγκες της ενεργοβόρου βιομηχανίας.

Η μονάδα των 330 MW που κατασκευάστηκε στις Νέες Καρυές της Νίκαιας Λάρισας και εγκαινιάσθηκε χθες παρουσία του Πρωθυπουργού σχεδιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αξιοποιηθεί αρχικά για τον περιορισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του Αλουμινίου. Σε επόμενο στάδιο, η ίδια υποδομή θα περάσει στην ενεργειακή διαχείριση της Protergia, αποτελώντας εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του ευρύτερου χαρτοφυλακίου της.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αυτόνομης αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται άμεσα με το μεγάλο στοίχημα της Metlen για φθηνότερη και περισσότερο προβλέψιμη ενέργεια στη βιομηχανική της δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μαριάννα Τζάννε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης