Σποράδες: Ποια ξενοδοχεία σε Σκιάθο και Σκόπελο πέρασαν σε νέους ιδιοκτήτες

Κατά τους πλειστηριασμούς που έγιναν χθες Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, δύο ξενοδοχειακές μονάδες άλλαξαν χέρια-Σε ποια τιμή βγήκαν και σε ποια κατακυρώθηκαν