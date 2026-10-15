Σποράδες: Ποια ξενοδοχεία σε Σκιάθο και Σκόπελο πέρασαν σε νέους ιδιοκτήτες
Σποράδες: Ποια ξενοδοχεία σε Σκιάθο και Σκόπελο πέρασαν σε νέους ιδιοκτήτες
Κατά τους πλειστηριασμούς που έγιναν χθες Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, δύο ξενοδοχειακές μονάδες άλλαξαν χέρια-Σε ποια τιμή βγήκαν και σε ποια κατακυρώθηκαν
Δύο ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή των Σποράδων άλλαξαν χέρια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που έγιναν χθες Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Οι μονάδες βρίσκονται στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, δηλαδή τα μεγαλύτερα και πιο τουριστικά δημοφιλή νησιά του συμπλέγματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι μονάδες βρίσκονται στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, δηλαδή τα μεγαλύτερα και πιο τουριστικά δημοφιλή νησιά του συμπλέγματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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